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Açık hava reklam araçları ihale ediliyor



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi açık hava reklam araçları için ihale yapacak. Toplam bin 621 açık hava reklam aracının ihalesi 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanı içinde bulunan 421 adet kapalı otobüs durağı, 500 adet raket vitrin, 75 adet megaligt, 600 adet bilboard, 10 adet totem ve 15 adet alt üst reklam aracı geçit olmak üzere toplam 1621 adet açık hava reklam işletmeciliği Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilecek. İhale 17 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhaleye girmek isteyenlerin 17 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'e kadar müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

(TB-Y)



03.05.2017 12:11:51 TSI

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