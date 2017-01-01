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Başkan Yılmaz: "Kaçak yapılaşmaya geçit yok"

- Başkan Taşçı: "Ortak akılla hareket ediyoruz"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 2014 yılından bu yana alt yapısına 164 milyon lira harcanan Atakum ilçesinde hizmetlerin katlanarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Yılmaz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile birlikte Atakum'daki kaçak yapılar dahil ilçenin tüm sorunlarını tek tek görüşerek çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ile Atakum Belediyesine ziyaret gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Başkan İshak Taşçı ile Atakum'daki yeni revizyon projelerini görüştü. İlçedeki kaçak yapılaşmalar dahil tüm sorunlarının tek tek ele alındığı görüşmede Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bugün burada Karadeniz Bölgesi'nin en uzun sahilinin bulunduğu Atakum ilçemiz için bir aradayız. Tek tek sorunları masaya yatırıp birlikte istişare ediyoruz. Özellikle kaçak yapılar konusundaki hassasiyetimiz çok büyük. Kaçak yapılara geçit vermeyeceğiz. Biz yerel yöneticiler olarak ne pahasına olursa olsun kaçak yapılaşmalara asla izin vermeyeceğiz. Atakum'u daha da ileriye taşıyacağız. Yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız projelerle Atakum'u estetik değeri yüksek ve görsel zenginliğe sahip bir ilçe haline getireceğiz" diye konuştu.



Başkan Yılmaz'a Atakum için özel teşekkür

Büyükşehir Belediyesi ile sürekli istişare ederek Atakum'u geleceğe taşıdıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da, "Atakum'un değişim ve gelişim sürecini, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın tecrübelerinden faydalanarak devam ettiriyoruz. İlçemiz için önemli bir imar revizyonu süreci yaşadığımız bugünlerde de yine ortaklaşa değerlendiriyoruz. Atakum ilçesinin daha da güzel, daha yaşanılabilir bir ilçe olması noktasında çalışıyoruz. Öte yandan ilçemizde hayata geçireceğimiz projeler, gerçekleştireceğimiz yatırımlara da bu noktada Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yön veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi, ortak akıl noktasında birlikte hareket ediyor. Bu birliktelik ilçemize değer katan çalışmaları, projeleri ve yatırımları beraberinde getiriyor. Türkiye'nin göz bebeği olarak nitelendirdiğimiz ilçemizin gelecek yıllarını tasarlıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a, ilçemize gösterdiği önem ve verdiği değerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



03.05.2017 12:10:00 TSI

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