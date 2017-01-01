Okullararası Satranç Türkiye şampiyonası Nevşehir'de başladı
(Fotoğraflı)
Baki Şenal
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde 4 gün boyunca sürecek olan okullararası satranç Türkiye şampiyonası başladı.
Avanos Atatürk spor salonunda düzenlenen okullar arası Türkiye satranç turnuvasına 81 ilden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla başladı. Satranç şampiyonasının açılış törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Avanos Kaymakam Vekili Muhammed Sait Baytok, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve daire müdürleri katıldı. Turnuvanın başlama startını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş verirken Vali Aktaş müsabakalara katılan tüm sporculara başlarılar diledi.
(COŞ-AG-Y)
03.05.2017 12:12:29 TSI
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