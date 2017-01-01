YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turgutlu bir hayırseverini daha kaybetti

Turgutlu bir hayırseverini daha kaybetti

- Geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı sağlık merkezinin açılışına ambulansla gelen hayırsever Reşat Akan vefat etti



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Turgutlulu hayırsever işadamı Reşat Akan uzun süredir tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun süredir kemoterapi tedavisi gören Reşat Akan geçtiğimiz günlerde Turgutlu'ya kazandırdığı sağlık merkezinin teslim törenine ambulansla getirilmiş ve dünya gözüyle memleketine kazandırdığı tesis görmüştü.

Aslen Turgutlulu olan ve İzmir'de ikamet eden Turgutlu Belediyesi eski başkanlarından Reşit Akan'ın kardeşi olan Reşat Akan yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü ve hayatını kaybetti. Turgutlu'ya değeri 4 milyon TL'ye yakın bir sağlık merkezi kazandıran ve hasta yatağından kalkarak 19 Nisan 2017'de tesisin devir teslim törenine ambulansla getirilerek katılan Akan'ın vefatı Turgutlu'da büyük üzüntüyle karşılandı. Eşi Muzaffer Akan ve kendi adını taşıyan Sağlık Merkezi'ni dünya gözüyle son bir kez görme şansını yakalayan Reşat Akan'ın cenazesi bugün Alsancak Hocazade caminde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Turgutlu Belediyesi mezarlığında bulunan Aile Kabristanına defnedilecek.

(İLK-SC)



03.05.2017 12:14:12 TSI

NNNN

