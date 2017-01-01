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Eruh'ta silah ve mühimmat ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eruh ilçesi kırsalında PKK bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerini engellemek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve 3. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca 27 ve 28 Nisan 2017'de operasyon icra edilmiştir. Operasyon esnasında 3 farklı koordinatlarda bulunan sığınaklar ve arazide yapılan aramalarda, 50 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 48 adet pil, 7 adet pillere bağlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet Ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 17 adet PKMS makinalı tüfeği mühimmatı, 8 adet roketatar sevk fişeği, 39 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı boş kovanı, 3 adet Dragunav (Kanas) keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Jeneratör, çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, örgütsel doküman niteliğindeki malzemeler ve silah şarjörleri muhafaza altına alınmış olup, diğer malzemeler ve el yapımı patlayıcı düzenekleri olay yerinde imha edilmiştir" denildi.

(MND-MP-Y)



03.05.2017 12:14:34 TSI

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