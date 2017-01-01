Hisarcık İtfaiyesinden güvercin kurtarma operasyonu
(Fotoğraflı)
Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ayağındaki ipin yağmur oluğuna dolanması sonucu havada asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerinin operasyonu sonrasında kurtarıldı.
Cumhuriyet Meydanındaki Hükümet Konağının çatısındaki yağmur oluğuna ayağındaki ipin dolanması sonucu havada asılı kalan güvercini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, havada asılı güvercini kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdivenine çıkan bir itfaiye eri, güvercinin takılı bulunduğu yere ulaşarak güvercini kurtardı.
Güvercin ile birlikte aşağı inen itfaiye eri, hayvanın herhangi bir zarar olup olmadığını kontrol ettikten sonra yeniden doğaya bıraktı.(MA-EFE)
03.05.2017 12:14:57 TSI
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