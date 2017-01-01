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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Karadeniz Yayla Şenliklerini Süleymanpaşa Belediyesi düzenleyecek

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:07
Karadeniz Yayla Şenliklerini Süleymanpaşa Belediyesi düzenleyecek
Karadeniz Yayla Şenliklerini Süleymanpaşa Belediyesi düzenleyecek

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2017 Mayıs ayı toplantısında Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenlenen Karadeniz Yayla Şenlikleri etkinliğinin Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa yapılması teklifi görüşüldü.
Süleymanpaşa Belediyesi ile Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerinin Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden ödenmesinin öngörüldüğü madde İhtisas Komisyonlarında incelenirken yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
Festival tarihleri belli oldu
Öte yandan bu yıl ilk defa Süleymanpaşa Belediyesi Yayla Şenlikleri adı altında gerçekleştirilecek etkinliklerin 30 Haziran Cuma, 1 Temmuz Cumartesi ve 2 Temmuz Pazar günü Karadeniz Mahallesi'nde yapılacağı açıklandı.
(MA-MEF-Y)

03.05.2017 12:15:42 TSI
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