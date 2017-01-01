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Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi yükseliyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezini canlandıracak Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi inşaatı hızla yükseliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi yükseliyor. Proje çerçevesinde bir yandan Nekropol alanındaki çalışmalar sürerken, diğer yandan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi de hızla yükseliyor. İnşaatı devam eden Kültür ve Ticaret Merkezi'nin silueti ortaya çıkmaya başladı. Proje tamamlandığında Antalya, geleneksel çarşı kültürünün yaşatılacağı, çeşitli sanatsal organizasyonlara ev sahipliği yapacak yeni bir kültür ve ticaret merkezi kazanacak. Proje ile esnafın da yüzü gülecek.



Antalya'ya yakışan tesis

Toplam 66 bin metrekare inşaat alanına sahip proje ile Doğu Garajında yıllardır süre gelen geleneksel alışveriş kültürü modern bir alt yapıyla sunulacak. Festival Çarşısı esnafı tekrar buraya taşınacak. 5 katlı tesisin ilk iki katında gıda ürünlerinin yer alacağı pazar yeri, üstteki iki katta ise Festival Çarşısı'na ait dükkanlar, en üst katta da kafe ve eğlence alanları ile dükkanlar yer alacak. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi, uluslararası festivallere ev sahipliği yapan Antalya'ya yakışan, kenti ziyaret eden turistlerin yeni uğrak noktası olacak.



Kültürel hareketlilik hiç bitmeyecek

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı ve Antalya Şehir Tiyatroları da Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi içerisinde yer alacak. Tiyatro ve konser salonları, müze ve galerisiyle kültürel hareketlilik Doğu Garajında hiç bitmeyecek. Ayrıca projede sadece Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi ziyaretçileri değil, Nekropol alanında vakit geçirmek isteyenlerin de kullanabileceği, yer altında 3 katlı bir otopark planlandı. Otopark, 575 binek araç ve kent merkezine gelen tur otobüsleri için 29 otobüs-minibüs kapasiteli olacak.

(SÇ-SÇ-Y)



03.05.2017 12:15:53 TSI

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