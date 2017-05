YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eğitim Bir-Sen Kayseri 1. Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:

KAYSERİ (İHA) - Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, 1 Mayıs kutlamaları ve memurların beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın Kalkan "On senesini dolduran eğitimcilere uzaman öğretmenlik, on beş yılını dolduran eğitimcilere başöğretmenlik unvanını verin" diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Ağustos ayının memurlar için önemini vurgulayarak, "2017 Ağustos ayı memurlar için çok önemlidir. 2018 ve 2019 yıllarını ilgilendiren mali haklar ve özlük beklentilerimiz bu görüşmelerde netleşecek. Genelde memurlar ve özelde de öğretmenler önemli beklenti içerisindeler. Öğretmenlerimiz başta itibarlarının geri verilmesini beklemektedirler. Fakat özellikle kariyer basamaklarıyla ilgili beklenti hemen her öğretmenin beklentisi durumundadır" dedi.

Uzman öğretmen ile uzman olmayan öğretmen arasında neredeyse yılda 1 maaş fark ortaya çıktığını bu durumun çalışma barışını bozduğunu anlatan Aydın Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü;

"2006 yılında öğretmenler arasında kariyer basamakları sınavı yapıldı. Sınavı kazanan öğretmenler uzman öğretmen ve başöğretmen oldular. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in uygulaması olan kariyer basamakları sınavı 2006 yılında bir kere yapıldı, sonraki yıllarda yapılmadı. Halbuki bu sınav her yıl yapılacaktı ve 7 yılını dolduran her eğitimci bu sınavla uzaman ya da başöğretmen olma imkanı elde edecekti. Önerimiz ya her yıl kariyer basamakları sınavını yapın ya da on senesini dolduran eğitimcilere uzaman öğretmenlik, on beş yılını dolduran eğitimcilere başöğretmenlik unvanını verin. Milli Eğitim Bakanlığından ve hükümetten öğretmenlerin seslerine kulak vermeli. Öğretmenlerin eğitim öğretimin planlanması ve karar alma süreçlerinde sürece dahil edilmeli."

03.05.2017 12:17:17 TSI

