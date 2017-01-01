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Tanju Çolak Diyarbakır'a geliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - Gençlere hizmet etmek için Diyarbakır'da spor okulu açmak isteyen eski milli futbolcu Tanju Çolak, yarın Diyarbakır'a gelerek bir takım görüşmelerde bulunacak.

Daha önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin davetlisi olarak Semih Yuvakuran ile birlikte kente gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak, Diyarbakır'da çok önemli bir futbol potansiyelinin olduğunu ve gençlere hizmet etmek istediğini belirtmişti. Diyarbakır'a yarın gelecek olan Tanju Çolak'ın kente spor okulu kurmak için önce Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve bazı yetkililerle görüşeceği öğrenildi.

Çolak'ın daha sonra bazı işadamları ve spor adamlarıyla bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

(İHA-MP-Y)



03.05.2017 12:21:18 TSI

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