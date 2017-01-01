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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Çok dilli koro mest etti

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:14
Çok dilli koro mest etti
Çok dilli koro mest etti

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rohat Cebe yönetiminde konser veren Çok Dilli Müzik Korosu, izleyenleri mest etti.
Üniversite Merkez Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Nuri Türkmen ve Prof. Dr. Ahmet Turan Alan ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konserde, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça eserler seslendirildi. Yoğun ilgi gösterilen konserde, seyirciler koroyu ayakta alkışladı.
(OA-MP-Y)

03.05.2017 12:23:33 TSI
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