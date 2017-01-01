YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çok dilli koro mest etti

Çok dilli koro mest etti



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rohat Cebe yönetiminde konser veren Çok Dilli Müzik Korosu, izleyenleri mest etti.

Üniversite Merkez Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Nuri Türkmen ve Prof. Dr. Ahmet Turan Alan ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konserde, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça eserler seslendirildi. Yoğun ilgi gösterilen konserde, seyirciler koroyu ayakta alkışladı.

(OA-MP-Y)



03.05.2017 12:23:33 TSI

NNNN

