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Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi Oldu



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Arsin Organize Sanayi Bölgesinin 15. Olağan Genel Kurulu sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığına Erkut Çelebi getirildi.

Arsin Organize Sanayi toplantı salonunda gerçekleşen genel kurulda Servet Mete Divan Başkanlığını üstlenirken, genel kurula Arsin Kaymakamı Fikret Dal, Belediye Başkanı Erdem Şen, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaları bulunan müteşebbisler katıldı.

Genel Kurulda konuşmalar ve görüşmelerin ardından seçim maddesine geçildi. Erkut Çelebi'nin Başkanlığında tek liste ile seçime gidildi. Yönetim Kurulu'na, Dursun Ali Sakarya, Köksal Yavuz, Hasan Küçükarslan ve Akın Akman seçildi.

"Bayrağı devraldık ve bu bayrağı daha yukarıya taşıyacağız"

Arsin OSB'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olan Erkut Çelebi, "Bizi bu göreve layık gördüğünüz için teşekkür ederiz. Bayrağı devraldık ve bu bayrağı daha yukarıya taşıyacağız. Çeyrek asırdır organize sanayinin içindeyim. Sorunları biliyorum. Çözmek için elimizden geleni yapacağız. Sanayicimize yük olmadan yeni kaynaklar bularak hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz. İki yıllık bir süremiz var ve bunu iyi kullanmak istiyoruz. Sorumluluğunuzun bilincindeyiz. Bakanlarımızın önemli desteği var. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

(EK-Y)



03.05.2017 12:23:40 TSI

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