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Başkan Albayrak'tan Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tüm basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutladı.

Birleşmiş Milletler'in, 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için 3 Mayıs'ı "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olarak kabul ettiğini hatırlatan Başkan Kadir Albayrak, "Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından, üstlendiği görev itibariyle toplumun da en önemli kurumlarından bir tanesi olan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlayarak, toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma, toplumsal sorunları dile getirme gibi önemli görevleri yerine getirmektedir. Güç şartlar altında dahi olsa ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri bizlere ulaştıran ve görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımızın, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

(MA-MEF-Y)



03.05.2017 12:26:30 TSI

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