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Pazaryeri Beşikli Mahallesine Çocuk Parkı yapılıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye ekiplerinin yaptıkları çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

İnceleme sırasında açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Beşikli Mahalle sakinlerimizin istedikleri park için muhtarımız ile birlikte incelemede bulunduk. Mahalle muhtarımız ile birlikte parkın yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunduk. Mahalle sakinlerinin çocuklarının eğlenebileceği güzel bir park inşa edeceğiz. Çocuklarımız bizler için önemli. Onlar geleceğimizin teminatı" dedi.

(CKT-Y)



03.05.2017 12:29:05 TSI

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