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Erciş'te 'İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür' yarışması

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:20
Erciş'te 'İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür' yarışması
Erciş'te 'İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür' yarışması

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür' yarışmasının startı verildi.
Erciş'teki İzmir Ticaret Odası Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda düzenlenen yarışmada bir konuşma yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçede geleneksel hale getirilen bilgi yarışması etkinliğinin 1. tur karşılaşmasında 40 okulun katılım sağladığını belirterek, "Bugün 1. grup 1. tur müsabakaları yarışmasının startını vermiş bulunmaktayız. Tüm katılımcı okullarımıza ve işin öznesi olan öğrencilerimize başarılar dilerim. Öğretmenlerimiz olarak, geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirmek adına özveriyle yürüttüğümüz tüm çabalarınızı, çalışmalarınızı ve azminizi yürekten destekliyorum. Öğrencilerinizi evlatlarınızdan farklı görmediğinizi, tüm azminiz ve kararlılığınızla onların en iyi şekilde yetişmesi adına bu kutsal görevi severek ifa ettiğinizi biliyorum. Sevgili öğrencilerim; sizler bugünün öğrencisi, yarının birer idareci adayı olarak bilgilerinizi, bildiklerinizi jüri ve öğretmenleriniz huzurunda derece yapmak için yarışacaksınız. Bu yarışmayı düzenleyen ilgili idareci ve öğretmenlerimizi tebrik eder, yarışmacı öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.
İlçe genelindeki ilkokullar arasında yapılan yarışmaya toplam 40 okulun katılım gösterdiği bilgi yarışmasında 1. tur, çeyrek final, yarı final ve 17 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak final müsabakasıyla sona ereceği bildirildi.
(NÇ-MSA-Y)

03.05.2017 12:29:07 TSI
NNNN
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