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Taşo Mezarlığında araç park alanı oluşturuluyor



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taşo Mezarlığı çevresinde yol genişletme ve araç park alanı oluşturmak için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz yıl Dere Mahallesi Taşo mevkiinde alt ve üst yapı alanında kapsamlı bir çalışma yapan Muş Belediyesi ekipleri, bu yıl eksiklikleri gidermek için kaldığı yerden devam ediyor. Ekipler, Taşo Mezarlığındaki Şehitlik mevkiinde araçların park edebileceği bir alan oluşturmak için harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde iş makineleri ile çalışmalara başlayan ekipler, söz konusu park alanını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Ekipler, park alanının yanı sıra o bölgedeki yolları da genişleterek trafik akışının rahatlamasını sağlayacak.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "2 yıldır Taşo Mezarlığı bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Geçen yıl, Hacı Veysi Camii mevkiinden Soğucak ve Donatım köy yolu girişine kadar yol genişletme çalışması yaptık. Bu çalışmanın öncesinde Taşo Köprüsünün yenilenmesi için girişimlerde bulunduk. Aynı zamanda söz konusu bölgenin kanalizasyon hatlarını yeniledik. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile kaldırımlar parke taşı ile döşenirken, yolları da asfaltla kapladık. Bu yıl eksik kalan çalışmalarımızı tamamlamak için harekete geçtik. Bağlara giden yolu mezarlığın bitimine kadar yaklaşık 10 metre genişletiyoruz. Aynı şekilde Şehitlik mevkiinde yaklaşık 200 aracın park edebileceği bir alan oluşturuyoruz. Taşo Mezarlığı ilimizin en büyük mezarlığından biridir. Cenaze defin işlemleri sırasında zaman zaman aşırı yoğunluk yaşanıyor. Buradaki sıkışıklığı önlemek için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah'ın izniyle burada başlattığımız çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

(NA-MSA-Y)



03.05.2017 12:31:28 TSI

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