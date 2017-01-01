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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir'de "Orta Asya'da Siyasi Teşekküller" konferansı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:23
Eskişehir'de "Orta Asya'da Siyasi Teşekküller" konferansı
Eskişehir'de "Orta Asya'da Siyasi Teşekküller" konferansı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Cezmi Karasu tarafından ''Orta Asya'da Siyasi Teşekküller'' konferansı verildi.
Konferansın açılış konuşmasını Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses yaptı. Doğanses yaptığı konuşmada, "Türk tarihini anlamak ve geleceğimizi geçmişten alınan derslerle inşa etmek amacıyla derneğimizde muhtelif aralıklarla tarih konferansları düzenliyoruz. Bu vesileyle milletimizin 3 Mayıs Türkçülük Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Yrd. Doç. Dr. Cezmi Karasu tarafından verilen konferansta, önce kavramlar üzerinde duruldu. Ardından eski Türk Devletlerinden itibaren Türk toplumsal yapısı ve devlet ilişkisinin temel noktaları anlatıldı. Türk toplum ve medeni hayatının en önemli unsurları olarak nehirler değerlendirildi. Uygurlardan itibaren Türklerin yerleşik şehir hayatının temel noktaları konuşuldu. Programın sonunda ise Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses tarafından Yrd. Doç. Dr. Cezmi Karasu'ya verdiği konferans için plaket takdim edildi. Program, ikramların ardından sona erdi.
(BRK-Y)

03.05.2017 12:32:35 TSI
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