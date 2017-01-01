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Pazaryeri'nde camiler temizlenerek gül suyu ile yıkanıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Pazaryeri Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki bütün camiler temizlenerek, gül suyu ile yıkanıyor.

Çalışmaların sürdüğü camileri ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bütün camilerin Ramazan ayını başlayacağı 26 Mayıs gününe kadar temizleneceğini anlatarak, "Pazaryeri Belediyesi olarak her yıl camilerde ve mescitlerde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmalar yürütülürken de camideki ibadetlerin aksamaması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşların Ramazan ayında özellikle camilerde ve mescitlerde daha sağlıklı ve huzurlu bir ibadet imkanı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

(CKT-Y)



03.05.2017 12:33:50 TSI

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