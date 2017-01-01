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Erciş'te 'Ortaokullar Arası Ses Yarışması' ön elemeleri



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bu yıl 4.'sünü düzenlediği 'Ortaokullar Arası Ses Yarışması'nın ön elemeleri tamamlandı.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sürekli Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen törene Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şmşek, Şube Müdürü Nurullah Çiftçi, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yarışma öncesi bir konuşma yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, müdürlük olarak ilçede çeşitli dallarda ve kategorilerde çok güzel çalışmalar yapıldığını belirterek, "Her geçen gün bu güzel çalışmalara bir yenisi katılmaktadır. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 27 okulun katılımı ile bu yıl 4.'sü yapılan 'Ortaokullar Arası Ses Yarışması' ön elemelerini bugün tamamlıyoruz. Yarışmanın amacı, çocuklarımıza türküleri sevdirmek, kültürümüzü yaşatmak, türkülerimizi tanıtıp gelecek nesillere aktarmak ve yeni Ercişli Emrah'lar ortaya çıkartmaktır. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür eder, çocuklarımızın göstereceği performans ve hünerleri için şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Ardından ses yarışmasında ön elemeye giren 10 okulun öğrencileri sırasıyla hünerlerini sergilediler.

(NÇ-MSA-Y)



03.05.2017 12:34:11 TSI

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