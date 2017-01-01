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Sungurlu'da parke yol ve çevre düzenleme çalışmaları

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:26
Sungurlu'da parke yol ve çevre düzenleme çalışmaları
Sungurlu'da parke yol ve çevre düzenleme çalışmaları

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, ilçeye bağlı mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Belediye toplu konutlarında bulunan Şehit İlhan Çaylan Anaokulu bahçesinde çocukların oynaması için kum havuzu ve çevre düzenlemesi yapan ekipler, Başpınar Mahallesi Karaderili Sokak'ta kilitli parke taş döşeme ve Akçay Mahallesi Terminal Caddesi Toki yol kavşağında bulunan noktalarda kanalizasyon yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Güzel bir Sungurlu için çalışıyorlar
Sungurlu Belediyesi ilçede çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. İlçenin daha güzel bir görünüme kavuşması için park ve bahçeler yabani otlardan temizleniyor. İlçede peyzaj çalışmaları devam ederken, parklarda, mesire alanında ve birçok bölgede yabani otların temizleme çalışmaları devam ediyor.
(SŞ-BÖ-Y)

03.05.2017 12:36:01 TSI
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