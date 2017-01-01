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İpekyolu Belediyesinden temizlik seferberliği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün talimatlarıyla ilçe sınırları içerisinde bulunan 300 camii ve Kur'an kursunda temizlik çalışması başlatıldı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan hizmet sayesinde camilerin halıları, halı yıkama makinesi ile yerinde ve kısa sürede yıkanırken; lavaboları dezenfekte edilip kapı pencere ve çevre temizliği yapılıyor. İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlçe sınırları içerisinde tespit edilen 300 camii ve Kur'an kursunda temizlik çalışması yapılacak. Her gün ilçemizde bulunan 3 camii temizleniyor. Temizliğe Esenler Kılıçlar Camii, Kavuncu Mahallesi Beşevler Camii, İbrahim Karslıoğlu Camii ve Bostaniçi Şafak Camiinden başlandı. Camii ve Kur'an kursu temizleme işlemleri ilerleyen günlerde yapılan program dahilinde devam edecek" denildi.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise, "Camii cemaatinin daha temiz ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapması için bu hizmetimizi başlattık. Belirli periyotlarla mobil temizlik ekiplerimizle ilçemizde bulunan tüm camilerimizi temizleyeceğiz" dedi.

(MSA-Y)



03.05.2017 12:39:17 TSI

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