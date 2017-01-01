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Sarıgöl'de sağlık uzmanlarından kene uyarısı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Erdal Görkem Gavcar, havaların ısınmasıyla birlikte artan kene ısırması vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sarıgöl Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Erdal Görkem Gavcar, havaların ısınmasıyla birlikte piknik yapanların artması, bağ ve bahçelerde çalışmaların yoğunlaşması üzerine vatandaşları kene ısırmasına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Sarıgöl Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Erdal Görkem Gavcar, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, çoğunlukla keneler aracılıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalık olduğunu ve insanlarda öldürücü olabildiğini söyledi. Dr. Gavcar, "Keneler halk arasında yavsı, sakırga ve kerni gibi isimlerle bilinmektedir. Kenelerin yoğun olarak bulunduğu yerler, özellikle hayvancılığın yapıldığı orman kenarı parçalı arazi yapısına sahip çalı ve çırpılı alanlar ile otlakların bulunduğu yerlerdir. Ülkemiz kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Vücudumuza kene tutunması ile bulaşmakla birlikte keneler çıplak çıkarılması ya da ezilmesi ile hasta insanların tükürük ve kan gibi vücut sıvılarına temas etmekle, mikrop taşıyan hayvanların kanları, vücut sıvıları ve dokularına korunmasız temasla da bulaşabilmektedir" dedi.

Başta tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Gavcar, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, kasaplar, çobanlar, mezbahada çalışanlar, veterinerler, kamp ve piknik yapanlar, korumasız olarak yeşil alanlarda bağ, bahçe, tarla, orman ve orman kenarı tarım arazisi bulunanlar risk altındadır" dedi. Gavcar ayrıca kenenin vücuda yapışmasından sonra kuluçka süresinin 1-3 gün, en fazla dokuz gün olduğunu belirtti.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşli hastalığının belirtilerini açıklayan Gavcar, "Yüksek ateş, baş ağrısı, yoğun halsizlik, kollarda ayaklarda şiddetli ağrılar, bazen kusma, karın ağrısı veya ishal, yüzde kızıklar, ilerleyen safhalarda vücudun değişik yerlerinde kanamalar, gövde, kollarda, bacaklarda morluklar, burun kanaması dışkıda ve idrarda kan görülebilir" diye konuştu.

Kene ısırması sonucuyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşli hastalığından korunma yollarını da açıklayan Gavcar, "Hayvan barınaklarına, kırsal alanlara, orman kenarı ve tarım arazileri ile bu gibi yerlere gidenler mümkün olduğunca vücutta açık kısım kalmamasına özen göstermeli. Kenelerin daha kolay fark edilmesi nedeniyle açık elbiseler tercih edilmelidir. Pantolon paçaları çorap içine konulmalıdır. Bu alanlardan eve geri dönenler mutlaka çıkardıkları elbiseleri kontrol etmeleri çok önemlidir" diye konuştu. Gavcar ayrıca kene ısırması durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Sarıgöllü vatandaşları kene ısırmalarına karşı uyarıda bulunmak amacıyla Sarıgöl Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe genelinde eğitim çalışmaları başlatılırken, belli noktalara da afişler asıldı.

(VS-AY-Y)



03.05.2017 12:39:36 TSI

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