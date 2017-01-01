Başkan Vekili Bayır'dan çiftçilere ziyaret
(Fotoğraflı)
Nihat Özbay
VAN (İHA) Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, ilçedeki çiftçileri ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Saray ilçesine kayyum olarak atandığı günden beri yaptığı çalışmalarla gündeme gelen Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, tarım ve hayvancılık alanında çalışan çiftçileri tarlada ziyaret ederek sıkıntıları dinledi. Belediye olarak başladıkları projeler hakkında çiftçilere bilgi veren Bayır, Saray Belediyesi olarak seracılığı teşvik ve özendirme, ayrıca yeşillendirme çalışmaları olduğunu kaydetti. Bayır, tarlada ekim yapan çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri dileğinde bulunduktan sonra buradan ayrıldı.
(MSA-Y)
03.05.2017 12:43:18 TSI
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