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Rektör Özer, Uluslararası öğretim elemanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer 3 Mayıs Çarşamba günü Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki uluslararası öğretim elemanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. BEÜ Konukevinde gerçekleştirilen kahvaltıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, Dış İlişkiler Koordinatörü Okt. Okşan Dağlı, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Okt. Dinçer Biçer, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Okt. Murat İnce, Farabi Koordinatörü Okt. Eda Baki Zengin ve akademisyenler katıldı.

Yemekte konuşma yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Uluslararası akademik personel ve öğrencilerin, üniversitenin uluslararasılaşma hedefi çerçevesinde kendileri için önemli olduğunu belirtti. 69 farklı ülkeden 746 uluslararası öğrencinin, 12 ülkeden 21 uluslararası akademik personelin Bülent Ecevit Üniversitesi'ne katıldığının altını çizen Rektör Özer, Uluslararası akademik personel ve öğrencilerin, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin uluslararasılaşma hedefi çerçevesinde çok önemli olduğunu söyledi. Rektör Özer, Üniversitede bulunan uluslararası öğrenci ve öğretim elemanlarının kültürler arası etkileşime de olumlu yönde katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi: "Bilindiği üzere Üniversitemiz dünyanın pek çok ülkesinden uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri için bir cazibe merkezi haline geldi. Yabancı akademik personelin Üniversitemizde bulunması Üniversitemizin eğitim ve araştırma kapasitesini ve kalitesini arttırmasına olumlu olarak yansımaktadır. Katkılarınız dolayısıyla hepinize şükranlarımı sunuyorum. Uluslararasılaşma ile ilgili süreçlerimizi başarı ile yürüten Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğümüze ve tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası Akademisyenler BEÜ'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek başta Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer olmak üzere ve tüm Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(SÖ-SÖ-Y)



03.05.2017 12:46:51 TSI

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