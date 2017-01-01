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Başkan Yaman'dan Hıdrelleze davet



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Başkanı Mustafa Yaman, Sarmaşık Mahallesinde yapılacak Hıdrellez etkinliğine vatandaşları davet etti.

Hıdrellez etkinleri kapsamında Bilecik Sarmaşıklılar Derneği (SARDER) Başkanı Zeki Kayadelen ve yönetim kurulu üyesi Emin Kaymak ile bir araya gelen Başkan Yaman, fikir alışverişinde bulundu. 7 Mayıs günü yapılacak Hıdırellez'e tüm Bileciklileri davet eden Başkan Yaman, "SARDER Başkanımız Zeki Kayadelen yapılacak Hıdrellez hakkında bizlere bilgi vererek, davet etti. Bizlerde bu vesileyle tüm Bileciklileri beldemizde yapılacak Hıdrellez davet ediyorum. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(CKT-KÇ)



03.05.2017 12:51:12 TSI

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