Alinur Aktaş Büyükşehir'e göz kırptı

BURSA (İHA) - İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağı hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Parti büyüklerimiz ve karar vericilerin etkileriyle farklı oluşum ortaya çıkarsa hazırız" diye cevap verdi.

Alinur Aktaş İnegöl Belediyesi'nin bir yıllık faaliyetlerini anlattığı 13. yıl basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Aktaş, bir gazetecinin "Yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mısınız?" sorusu üzerine, "Ben bu soruya birkaç senedir muhatap oluyorum. Ben Hilmi ustanın oğlu Alinur Aktaş. Benim babam çok meşhur inşaat ustasıydı. 49 yaşında vefat etti. İnsanın karşısına gerçekten dönem dönem fırsatlar, imkanlar çıkar. Allah bana 3 dönemdir İnegöl Belediye Başkanlığı nasip etti. Neyin hesabını bundan sonra yapabilirim ki, Türkiye'de. Temenni ve duamız, Allah kaldıramayacağımız yükün altına bizi koymasın. Beraberinde tüm samimiyetimle söylüyorum, aldığımız terbiye edindiğimiz tecrübe, ticaretimiz ve belediyede çok daha sorumlulukları alabilecek kapasitemiz varken, parti büyüklerimizin hem de bu manadaki karar vericilerin söylemleri ve etkileri sonucunda farklı bir oluşum ortaya çıkarsa buna da hazırız. Ben sadece işimi yapıyorum, taş üstüne taş koyabilir miyim?, Şehri biraz daha ileri götürebilir miyim?, ihracat rakamları artıyor mu?, ihracat,istihdam artmış mı? bunun derdi hesabı içindeyim. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Parti büyüklerimiz ve karar vericilerin etkileriyle farklı oluşum ortaya çıkarsa hazırız" şeklinde cevap verdi.

"Üniversite il olmaktan daha öncelikli hayalimiz"

İnegöl'deki Morrian Otelde düzenlenen 13 yıl basın toplantısında konuşan Aktaş İnegöl'e üniversite kurulması ile ilgili olarak, "Üniversite bizim ilden daha önce hayalimiz. Üniversite olması için il olması gerekiyor dediler ama Bandırma, İskenderun, Alanya'da üniversite oldu. Milletvekilimizin özelde çalışması olduğunu biliyorum. Referandum öncesi, Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda kendisi bahsetti. Biz bu arada boş durmuyoruz. İşletme Fakültemiz, 12 tane bölümü olan meslek yüksek okulumuz var. 3 bin 500 öğrencimiz var. 480 kişilik kız yurdu bitirildi. Üniversiteler özerk kuruluşlar. Bir lira dahi harcayamamıza rağmen bütün STK ve işadamlarını topladık. Şu an 40 dönümlük kampusta yaklaşık 1,5 milyon TL'ye mal olacak çevre düzenleme, aydınlatma, amfi tiyatroya kadar çalışma başladı" dedi.

"Recep Altepe değerli bir büyüğüm, istediğim saatte arıyorum"

Aktaş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile aranızda bir sıkıntımı var şeklinde yönlendirilen soruya ise, "Benim kimseyle sıkıntım yok. Değerli bir büyüğüm. İstediğim saatte arıyorum. Bir yıl önce gece 23:00'te aradım. Telefon cevap vermedi. Birde aradı.

Büyükşehir Belediyesi'nin muhakkak katkıları yadsınamaz, büyükşehirle alakalı köylerin sıcak asfaltları ve beraberinde yoğun altyapılarını çalışıyoruz. Merkezde büyük restorasyonumuz var. Beraberinde 13 milyona mal olan pazaryerimiz, katlı otopark kısmı bizim tarafımızdan yapıldı. İnegöl'den kesilen rakamlar var. Hiç birini kendi cebimizden yapmıyoruz. Belediye başkanları toplantısında en çok konuşanlardan birisiyim. 256 bin nüfuslu İnegöl'ün derdini, hakkını aramak içindir. Çok sevdiğim ve değer verdiğim büyüğüm ve iyi belediyeci olan Recep Altepe'nin bir ağabey ve büyükşehir belediye başkanı olarak bizlere verdikleri yadsınamaz" dedi,

"İnegöl'ü 2004 yılından bu yana ilmek ilmek dokuduk"

2004 yılından bu yana Kimseyi ötelemeden, dışlamadan, yargılamadan insan odaklı bir yerel yönetim anlayışını ortaya koyduklarını belirten Alinur Aktaş, geride bıraktıkları 13 yıl içerisinde 7/24 gece gündüz demeden dört bir tarafta vatandaşlara hizmet eli uzattıklarını söyledi. 3 dönemde güzel işlere imza atıklarını belirten Aktaş,"Eksikler olabilir. İnsanoğlunun yaşadığı her geçen yıl büyüyen ekonomisi, sanayisi, nüfusuyla büyüyen şehirlerde bazı eksik ve aksaklıkların olduğu kaçınılmaz bir gerçek. 2 günü bir olmayan ve her gün üzerine koyarak devam eden bir İnegöl var. Tüm engelleri el birliğiyle aşmasını bilen, İnegöl'ü 2004 yılından bu yana ilmek ilmek dokuduk. Çıraklık kalfalık dedik, Allaha hamdolsun ustalık dönemini görmeyi Rabbim nasip etti" dedi.

İnegöl'ün 13 yılda geldiği noktaya bir çırpıda gelmediğini anlatan Aktaş, geride kalan 13 yılda mobilya ihracatının 20 milyon dolardan 342 milyon dolara, vergi gelirlerinin 124 milyon liradan 977 milyon liraya, OSB sayısının 2'den 4'e, kültür tesisi sayısının 1'den 31'e yükseldiğini belirtip,"Restorasyon sıfırdı 17 tane oldu. Belediye bütçesi 15,9 milyon liradan 159 milyon liraya, personel sayısı 645'ten 804'e çıktı. Baki kalan bu kubbede hoş seda bırakmak" dedi. Bakanlık destekleri, kalkınma ajansları, koruma kurulları, valilik bütçeleri, hayırsever bütçeleri olmak üzere tamamı içine katılarak İnegöl'de projelerin hayata geçirildiğini aktaran Aktaş," TBMM'ye giren 18'inci kadın vekil Şekibe İnsel'in ismini yaşatacağımız doğal hayat çiftliği can dostlarımıza sıcak yuva olacak. Bursa'nın örnek sahipsiz hayvan bakım tedavi merkezi. Kırsal kalkınma adına Kurşunlu ve Akıncılar'daki ürün toplama merkezleri, yeni İnegöl'de Baykoca Huzur ve Akhisar Mahalle sakinlerine modern otopark ve sosyal alanlarıyla semt pazarları, İnegöl Belediyesi 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi, Mehmet Çıracı katlı otoparkımız, Ay çekirdeği Masal Köyü parkımız vatandaşlarımızın doğa ile kucaklaşacağı Dostum Kampçılık Eğitim Merkezimiz. Hiç kimseyi üzmeden sağlıklı şekilde hayata geçirmek adına İnegöl'ün ekonomisi, turizmine katkı koymak kaydıyla bu yıl hayata geçirilecek" dedi.

Referandum döneminde İnegöl'ü karış karış gezerek vatandaşlara niçin evet olması gerektiğini anlattıklarını ve sistemi tüm detaylarıyla paylaştıklarını dile getiren Aktaş,"Bursa merkez ve ilçelerine bakıldığında Büyükorhan ve Keles'ten sonra en çok evet oyu çıkan yer İnegöl. İnegöl hep ilklerin şehri, bu konuda güzellikleri yaşamış bir şehir. 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehire en yüksek desteği İnegöl vermiştir. Nüfusu 250 binin üzerinde olan tüm ilçe illeri ele aldığınızda Türkiye'de evet oyunda 11. Marmara'da Sultanbeyli'den sonra ise ikincidir. Karış karış gezmekten, her bir köşesinde onların acısında ve tatlısında birlikte olmaktan onur duyduğum İnegöl'ün beni ilçe teşkilatımı hiç mahcup etmemesinden bahtiyarız. Bu bizi daha çok çalışmaya, üretmeye sevk ediyor. Şu an yeni bir anket çalışmamız var. Kalan yüzde 30 niçin vermedi. Nedenleri, niçinleriyle onu sorguluyoruz. Bizim arzumuz, hayalimiz gerçekten tüm İnegöl'de yaşayan insanların mutlu olduğu, onlarla güçlü bir bağ kurduğumuz sistemi ortaya çıkarmak. Referandum sonrası Cumhurbaşkanımız 979 gün sonra kurucusu olduğu partimize geri döndü. 57 yıl sonra partili cumhurbaşkanlığı dönemi yeniden başladı. Bu bir milat. Çok güzel şeyler olacağına, bu dinamizm ve heyecanla ülkemizin şaha kalkacağına bu şaha kalkma sürecinde bu sürece katkı koyacağıma, bizzat bunun içinde yer alacağımı ifade etmek istiyorum. Azalan bir enerji değil, bu süreçle artan enerjimizi artan heyecanımızı bütün İnegöl, bütün Bursa, Türkiye görecek" diye konuştu.

"İl olma konusunda hiç bir kompleksimiz yok"

Senelerdir devam eden İnegöl'ün il olma konusunda hiç bir komplekslerinin olmadığını aktaran Aktaş,"Padişahlar, evliyalar, kültür sanat, turizm hepsi burada 256 bin nüfuslu bir ilçe var. Büyükşehir ayağından, beklentilerimiz üst düzeyde olacak. Tartışmasını yapacağız, dile getireceğiz. İl olmayla alakalı hükümet gündeminde böyle bir konu yok. Oturup sabahtan akşama bununla yatacak halimiz yok. Bir altgeçit, bir köprü yapabilir miyiz? Bunun derdindeyiz. Yerel yönetimlerle ilgili önümüzdeki günlerde ciddi gelişmeler olacağını duyuyorum. İnegöl olarak bulunduğumuz konjonktür ve ekonomik yapı itibariyle kimsenin göz ardı edemeyeceği bir konjonktürde olduğumuzu biliyoruz. Referandumda her şey lehimize miydi, dezavantajları da unutmamak lazım. Büyükşehir uygulamasıyla belki de ekonomik anlamda maddi anlamda ilçe halkının işine gelmeyen işler oldu. İyi niyetle samimi çalışmalar var. Bütün handikapları göz önüne aldığımızda İnegöl'de yapılan çalışmaların İnegöl halkından karşılık bulduğu, geleceğe ümitle baktığı gerçek. İnegöl tarihinde Toki marifetiyle bina yapılmamış. 2 bin 500 tane konut yaptık. Türkiye'nin her ilçesinde olduğu gibi vahşi depolama yapılmış. 3 milyon 600 bin lira ıslah edip botanik parka çevirdiğimiz depolama sahasını günde 36 ton geri dönüşüm yapan, çevre konusunda duyarlı belediyelerden bir tanesiyiz. 17 ilçeden tek düzenli depolama yapan İnegöl. Bursa'nın merkezinden sonra en büyük hastane bizde. Hastane merkezini yeni İnegöl'e taşıyamamak handikaptı. Bundan sonra daha gelişecek olan İnegöl büyüklüğünde bir İnegöl hazır. 45 bin bir nüfus var. Bunu daha da arttırmak, özel sektörün yapacağı konutlarla mümkün. Şehir içindeki kentsel dönüşümleri, halkla buluşuyoruz. Kentsel dönüşümdeki gayretler de bu süreci akamete uğratan unsurlardandı. Yeni İnegöl'ün daha gelişeceğini İfade etmek istiyorum" dedi

03.05.2017 12:51:37 TSI

