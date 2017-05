YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İki yıllık emeklerini sergilediler

Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Yunusemre ilçesindeki Vestel Ortaokulu öğrencileri Türkiye'nin her bölgesinde bulunan örnek mimari eserlerin maketini yaptı. Görsel Sanatlar Dersinde 2 yıl boyunca büyük emek harcanarak titizlikle yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan maketler büyük beğeni topladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Vestel Ortaokulu öğrencileri Görsel Sanatlar Dersinde iki yıl boyunca yaptıkları maketleri sergiledi. 'Bir yudum Anadolu' isimli resim ve maket sergisinin açılışına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Vestel Ortaokulu Müdürü Mustafa Köseler, okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Müesser Demir, okul müdürleri, okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sergiyi gezen konuklara öğrenciler hem bölgelerin mimarisi hakkında bilgi verdi hem de maketleri nasıl yaptıklarını anlattı.

Yaptıkları sergi hakkında bilgi veren okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Müesser Demir, "Bir Yudum Anadolu Sergimizi Görsel Sanatlar dersleri boyunca iki yıllık araştırma ve hazırlık sonunda beğeniye sunduk. Bu yolculukta yorulduk ama sonucu görünce hepimizin yorgunluğu bitti. Sergimize 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki tüm öğrencilerimiz katkıda bulundu. Bilgi birikimimizi de sergimizi gezenlerle paylaşmaktan da son derece mutlu olduk. Güzel ülkemizin tarihi yapı dokularının bölgelere göre nasıl değiştiğini, bu değişiklikteki etkenleri ülkemizdeki tarihi konukları örnek vererek maket ve resimlerle açıklamaya çalıştık. Ayrıca bölgelerimizin belli başlı tarihi ve doğal güzellikleri ile bölge bölge yerel giysilerimizi maket ve resimlerle anlatmaya çalıştık. Sonuçta gördük ki kültür zenginliklerimizin sonu gelmiyor. Bize düşen ise bu zenginlikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmaktadır." dedi.

Sergide katkısı olan öğrenciler ise öğretmenleri sayesinde her bölgenin kendine has mimari dokusunu öğrenme fırsatı bulduklarını hem de gidip gezmeden şehirleri tanıma fırsatı bulduklarını anlattı.

03.05.2017 12:51:59 TSI

