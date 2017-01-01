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Beyşehir Hanımlar Lokali ve Şehir Konağı açılış için gün sayıyor



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yapımı tamamlanmak üzere olan Hanımlar Lokali ve Şehir Konağı hizmete girmek için gün sayıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan sosyal tesisin hizmete girmesiyle ilçeye ayrı bir değer katacağını, hanımların yeni bir çekim merkezi haline geleceğini ifade ederek, "Beyşehir'deki hanımlar lokali ve şehir konağı Konya'nın diğer ilçelerine göre önemli bir farklılık arz ediyor. Beyşehir Hanımlar Lokali ve Şehir Konağımız, Konya'nın denizine nazır bir yerde inşa ediliyor. Denize nazır bir konak olsun diye de kot biraz daha yüksek tutularak inşaat çalışmaları yürütüldü ve göl biraz daha görülebilir hale getirildi. Beyşehir Hanımlar Lokali ve Şehir Konağı inşaatı bitmek üzere ve Haziran ayı başında Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılacak. Şehir konağı bünyesinde bayanlara özel bir yüzme havuzu da olacak. Yüzme havuzu dışında burada saunamız, fitnesimiz, spor salonlarımız olacak. Mekanda, KOMEK'teki gibi meslek edindirme eğitimleri verilecek. Kadınlarımız günlerini yapabileceği, gün boyu vakit geçirip muhabbet edebileceği bir mekana kavuşmuş olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız diğer ilçelerde olduğu gibi Beyşehirimizde de büyük yatırımlara imza atıyor. Başkanımız Tahir Akyürek Bey'e bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Birçok ilçede hanımlar lokali ve şehir konağı inşaatı başladı ve bitti. İşte Beyşehir'de de tamamlanmak üzere ve hizmete çok yakında girecek. 2017 inşallah ilçemize bereketiyle geldi ve artık her alanda açılışların olduğu bir dönemi yaşamaya başladık. İnşallah önümüzdeki iki yıl Beyşehir için dolu dolu geçecek" dedi.

(ARÖ-FM-Y)



03.05.2017 12:52:24 TSI

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