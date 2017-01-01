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Çalapkulu'dan esnaflara teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve yönetim kurulu üyeleri 16 Nisan halk oylaması sonrası esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.

Siirtlilere vatandaşlık görevlerini yerine getirip oy kullandıkları için teşekkür eden Çalapkulu, referandum sürecinde birçok kez il merkezi ve ilçelerde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü, desteklerini esirgemeyen Siirt halkına ve esnafa teşekkür etmek için çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Çalapkulu "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasından çıkan sonucun, büyük Türkiye'nin temellerinin çok sağlam atılacağının işareti olduğunu ve sandıktan çıkan sonuçlara göre Türkiye kazanmış, milletimiz kazanmıştır. Vesayet odakları, darbeler ve koalisyonlar tarihe karışmıştır. 15 Temmuz'da tarihin en büyük hainliğiyle karşı karşıya kaldığımız kalleş kalkışmayı gerçekleştirenlere, ülkemizin gelişmesini engellemek isteyen dış güçlere ve onların içimizdeki maşalarına, ülkemizde kriz bekleyenlere, yüce milletimiz en güzel cevabı her zaman olduğu gibi yine sandıkta verdi" dedi.

(MND-MP-Y)



03.05.2017 12:57:35 TSI

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