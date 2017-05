YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Futbol Altyapısına ekademi eli değdi

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi bünyesinde her yıl 200'ü aşkın genç kramponun yıldızı parlıyor. Futbol branşı adına tüm eğitim uygulamalarının büyük bir titizlikle planlandığı akademi çalışmalarında yetişen sporcular, amatör ve profesyonel takımların formasını giyiyor.

Genç nesillere sağladığı olanaklar ve düzenlediği sportif organizasyonlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Şehitkamil Belediyesi, genç yeteneklerin keşfini sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisinde yetişen sporcular, hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Alanında uzman eğitmenlerin büyük bir çabayla yetiştirdiği 2004-2010 yılları arası doğmuş genç yetenekler, amatör ve profesyonel takımlarda forma giyme başarısı gösteriyor.

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi Koordinatörü Taner Özaykut, Gazikent ve Selahattin Eyyubi Semt Sahasında toplam 6 farklı kategoride takım çalıştırdıkları bilgisini verdi. Her yıl 200'ün üzerinde genç yeteneği eğittiklerini dile getiren Koordinatör Özaykut, çok sayıda genç sporcuyu amatör ve profesyonel takımlara kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yoğun mesai sürüyor

Gaziantep futbol altyapısına büyük bir ivme kazandırdıklarını vurgulayan Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi Koordinatörü Taner Özaykut, "Şehitkamil Belediyemizin bizlere sunmuş olduğu imkanlar neticesinde Gaziantep ve Türk futbolunu altyapı alanında daha iyi seviyelere getirebilmek adına ekibimizde görev yapan antrenör arkadaşlarımızla birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. Sistemli bir çalışma programımız var. Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi sadece Şehitkamil Belediye Spor Kulübüne oyuncu yetiştirmekle kalmıyor. Akademide eğitim gören yetenekli kramponları altyapı takımları faaliyetlerinde değerlendiren yeşil-siyahlı spor kulübümüz, gelecek için umut vadeden yetenekli sporcuları Bölgesel Amatör Lig'de ve profesyonel liglerde mücadele eden spor kulüplerine transfer ediyor. 6 farklı yaş gurubunda resmi olarak müsabakalara katılıyoruz. Müsabık olan U13, U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarımız var. Toplamda 200 sporcumuza 2 farklı tesislerimizde eğitim veriyoruz. Burada sporcularımıza futbolun doğrularını, fairplay davranışları çerçevesinde arkadaşlarıyla nasıl ilişkiler kuracağını ve sosyal yaşamda sıklıkla karşılaşacakları adabı muaşeret kurallarını öğretmeye çalışıyoruz. Bundan önceki sezonlarda sporcularımızla birlikte önemli başarılar elde ettik. Bu başarıları sürdürebilmek adına yoğun mesaimiz devam ediyor. Bu vesileyle sporcularımıza hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere Kulüp Başkanımız Memik Terlemez ve Kulüp As Başkanımız Veysel Akbağ'a teşekkür ediyorum" dedi.

