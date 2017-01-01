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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Engellilere yeni kimlik kolaylığı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:49
Engellilere yeni kimlik kolaylığı
Engellilere yeni kimlik kolaylığı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, yeni kimlik kartları hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, yeni nüfus cüzdanı kimlik kartları için engellilere kimlikleri gösterdikleri takdirde sıra almalarında öncelik tanındığını söyledi. Şahsen başvuramayan engelliler için ise Alo 199 çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabileceklerini ifade eden Şirin, "Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu olarak Engellilerin yeni nüfus cüzdanı yani Kimlik kartlarını almaları için yapacakları işlemleri aşağıda belirtiyoruz. Engelli Vatandaşlar çipli kimlik kartı başvurusunu nasıl yapacak? Engelliler nasıl kimlik kartı çıkartacak? Engelliler için TC kimlik kartı başvurusu nasıl yapılacak?
Engelliler bulundukları Nüfus Müdürlüklerine giderek engelli kimlik kartlarını gösterip sıra almalarında kendilerine öncelik gösteriliyor.
Nüfus Müdürlüğüne şahsen giderek başvuruda bulunma imkanı bulunmayan engelli vatandaşların başvuruları kendi adreslerinde alınacaktır. Bunun için engelli vatandaşlar yahut yakınları tarafından ALO 199 numaralı çağrı merkezimizi aranarak yeni kimlik kartı başvuru randevusu alabilir. Engelli vatandaşların başvurusu üzerine kendilerine bildirilen zaman dilimi içerisinde İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlileri adreslerine gelerek kimlik kartı başvurularını alacaktır. Fotoğraf çektirme imkanı olmayan engelli vatandaşların fotoğrafları, başvuru için gelen görevlimiz tarafından çekilecektir.
Başvuru işlemi tamamlanan kimlik kartları, hazırlandığında başvuru esnasında vermiş oldukları adresine PTT tarafından teslim edilmektedir" şeklinde konuştu.
(SÖ-SÖ-Y)

03.05.2017 12:58:39 TSI
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