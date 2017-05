YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özel öğrenciler Alanya'nın gururu oldu

Erdal Anak

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde bir uygulama merkezinde eğitim gören öğrenciler Özel Sporcular Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılarak yüzmede 2 Türkiye birinciliği ile 2 Türkiye 3'üncülüğü ve masa tenisinde Türkiye 1 birinciliği elde ettiler.

Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri 18-20 Nisan tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Aksaray Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalara okul adına yarışmaya katılan Ayşe Çıdam, Genç kızlar Down 50 metre serbest ve 100 metre kategorisinde ter dökerek 2 kez Türkiye birincisi oldu. Genç erkekler Down 50 metrede serbest ve 100 metrede kategorisinde yarışan Özgür Karadayı, okulunu en iyi şekilde temsil ederek 2 kez Türkiye üçüncülüğü elde etti. Masa tenisi müsabakalarında katılarak Yıldız Erkekler Down kategorisinde yarışan okul öğrencisi İsmet Can Baş da Türkiye birincisi oldu.

Müsabakalar da dereceye giren öğrenciler kupa ile altın bronz madalyalarını birlikte Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Müdür Er, öğrencilerin elde etmiş olduğu başarılarla Alanya'nın gururu olduğu söyledi.

Özel çocukların katılmış olduğu Türkiye şampiyonasında Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri yarıştığı kategoriler de 2 Türkiye birinciliği ile 2 Türkiye 3'üncülüğü ve Türkiye 1'birinciliğini elde ettiğini aktaran Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Müdür Er, "Öğrencilerimiz ilk başta Antalya düzenlenen müsabakalar da birinciliği aldıktan sonra 18-20 Nisan tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında hepimizi gururlandırdılar ve çok mutlu ettiler" dedi.

Bu başarının Alanya'nın başarısı olduğunu sözlerine ekleyen Er, emeğe geçen herkese teşekkür etti. Er," Emek veren okul idaresi, öğretmenler ve velilerle teşekkür ediyorum. Özel çocuklarımızın ne kadar başarılı olabileceklerini hepimizi gösterdiler. Bu anlamda herkese tek tek teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Müdür Er, başarılı öğrencilere Alanyaspor çantası hediye etti.

