03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özel öğrenciler Alanya'nın gururu oldu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:49
Özel öğrenciler Alanya'nın gururu oldu
Özel öğrenciler Alanya'nın gururu oldu

(Fotoğraflı)

Erdal Anak
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde bir uygulama merkezinde eğitim gören öğrenciler Özel Sporcular Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılarak yüzmede 2 Türkiye birinciliği ile 2 Türkiye 3'üncülüğü ve masa tenisinde Türkiye 1 birinciliği elde ettiler.
Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri 18-20 Nisan tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katıldı.
Aksaray Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalara okul adına yarışmaya katılan Ayşe Çıdam, Genç kızlar Down 50 metre serbest ve 100 metre kategorisinde ter dökerek 2 kez Türkiye birincisi oldu. Genç erkekler Down 50 metrede serbest ve 100 metrede kategorisinde yarışan Özgür Karadayı, okulunu en iyi şekilde temsil ederek 2 kez Türkiye üçüncülüğü elde etti. Masa tenisi müsabakalarında katılarak Yıldız Erkekler Down kategorisinde yarışan okul öğrencisi İsmet Can Baş da Türkiye birincisi oldu.
Müsabakalar da dereceye giren öğrenciler kupa ile altın bronz madalyalarını birlikte Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Müdür Er, öğrencilerin elde etmiş olduğu başarılarla Alanya'nın gururu olduğu söyledi.
Özel çocukların katılmış olduğu Türkiye şampiyonasında Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri yarıştığı kategoriler de 2 Türkiye birinciliği ile 2 Türkiye 3'üncülüğü ve Türkiye 1'birinciliğini elde ettiğini aktaran Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Müdür Er, "Öğrencilerimiz ilk başta Antalya düzenlenen müsabakalar da birinciliği aldıktan sonra 18-20 Nisan tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında hepimizi gururlandırdılar ve çok mutlu ettiler" dedi.
Bu başarının Alanya'nın başarısı olduğunu sözlerine ekleyen Er, emeğe geçen herkese teşekkür etti. Er," Emek veren okul idaresi, öğretmenler ve velilerle teşekkür ediyorum. Özel çocuklarımızın ne kadar başarılı olabileceklerini hepimizi gösterdiler. Bu anlamda herkese tek tek teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Müdür Er, başarılı öğrencilere Alanyaspor çantası hediye etti.
(EA-Y)

03.05.2017 12:58:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
'Konyaaltı 2' nci Mutlu Çocuk Fuarı ' kapılarını açıyor
YEREL

'KONYAALTI 2' NCİ MUTLU ÇOCUK FUARI ' KAPILARINI AÇIYOR
Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi yükseliyor
YEREL

DOĞU GARAJI KÜLTÜR VE TİCARET MERKEZİ YÜKSELİYOR
MMO Antalya Şube'den kaynakçı sorununa çözüm
YEREL

MMO ANTALYA ŞUBE'DEN KAYNAKÇI SORUNUNA ÇÖZÜM
Döşemealtı'nın Genç Vekilleri Avrupa'ya gidiyor
YEREL

DÖŞEMEALTI'NIN GENÇ VEKİLLERİ AVRUPA'YA GİDİYOR
Kepezli çocuklar trafiği öğrendi
YEREL

KEPEZLİ ÇOCUKLAR TRAFİĞİ ÖĞRENDİ
Teneffüs Park'ı çocuklar mektuplarıyla anlattı
YEREL

TENEFFÜS PARK'I ÇOCUKLAR MEKTUPLARIYLA ANLATTI
&quot;Medipol Başakşehir karşılaşmasını mutlaka kazanmamız gerekiyor&quot;
YEREL

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASINI MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Süper Ligde
YEREL

ASAT TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI SÜPER LİGDE
2. Antalya sinema günleri sona erdi
YEREL

2. ANTALYA SİNEMA GÜNLERİ SONA ERDİ
Kepez Belediyesi'nden örnek mali disiplin
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK MALİ DİSİPLİN
Antalya'da Yörük şöleni
YEREL

ANTALYA'DA YÖRÜK ŞÖLENİ
ANTDOB Türk ve dünya klasikleri konseri verecek
YEREL

ANTDOB TÜRK VE DÜNYA KLASİKLERİ KONSERİ VERECEK
800 kişilik aile piknikte buluştu
YEREL

800 KİŞİLİK AİLE PİKNİKTE BULUŞTU
AKS'de 'Felsefe Konuşmaları'
YEREL

AKS'DE 'FELSEFE KONUŞMALARI'
Kemer'de sezon temizliği
YEREL

KEMER'DE SEZON TEMİZLİĞİ
Dilekler Akdeniz'in maviliklerine
YEREL

DİLEKLER AKDENİZ'İN MAVİLİKLERİNE
Başkan Genç'den doğalgaz müjdesi
YEREL

BAŞKAN GENÇ'DEN DOĞALGAZ MÜJDESİ
Antalya'da turşu yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TURŞU YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
&quot;Anadolu Ateşi&quot; Antalya sezonunu açtı
YEREL

"ANADOLU ATEŞİ" ANTALYA SEZONUNU AÇTI
&quot;Yaşa Sen Anne&quot;nin sezon sonu temsili yapıldı
YEREL

"YAŞA SEN ANNE"NİN SEZON SONU TEMSİLİ YAPILDI

Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI

Falezlerden düşen kadını polis ve itfaiye kurtardı
YEREL

FALEZLERDEN DÜŞEN KADINI POLİS VE İTFAİYE KURTARDI

Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
YEREL

ANTALYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON
&quot;Amacımız son 5 maçı iyi bir şekilde oynamak&quot;
YEREL

"AMACIMIZ SON 5 MAÇI İYİ BİR ŞEKİLDE OYNAMAK"
EN ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'kabine ve AK Parti'de değişiklik' açıklaması
GÜNDEM

ERDOĞAN: 'PARTİLİ OLAMAZ' DİYENLER SİYASİ CİNAYET İŞLEMİŞTİ

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!