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Akyer:"İşçinin hakkını ödeyin!"



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Levent Akyer, Milas Belediyesi tarafından yaklaşık 5 aydır taşeron işçilere maaşlarının ödenmediğine dikkat çekti. Akyer, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a; "İşçilerin maaşlarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.



Dün AK Parti İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen toplantıda AK Parti İlçe Başkanı Levent Akyer, Milas Belediyesinin taşeron işçilere ödemediği maaşlarını eleştirdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayan Akyer, Milas Belediyesinde çalışan emekçi taşeron işçilerin maaşlarının yaklaşık 5 aydır ödenemediğini ve bu yüzden işçilerin çoğunun evini geçindirmekte zorlandığını kaydetti.



Akyer, düzenlenen toplantıda işçilerin çok zor durumda kaldığını vurgulayarak şunları kaydetti: "Öncelikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle başta ilçemiz ve ülkemizde çalışan işçilerimizin bayramlarını kutluyoruz. 1 Mayıs denince aklımıza gelen, emekçi kardeşlerimizin alın terinin karşılığını hakkıyla aldığı, özlük haklarının gasp edilmediği bir dünyadır. Biz, "İşçinin hakkını alın teri soğumadan veriniz" diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ancak, yaşadığımız Milas'ta, belediyede çalışan 800'ü aşkın işçinin 5 aya yaklaşan bir süredir alın terlerinin karşılığı olan ücretlerini alamadığını görmeye devam etmekteyiz. Bu emekçi kardeşlerimizin, evlerine ekmek götüremediği, kiralarını ödeyemediği, bazılarına icra geldiğini, bazılarının da eşyalarını satarak yaşamaya çalıştığını duyuyoruz."

"Biz ezilenlerin yanındayız" diyerek sözlerine devam eden Akyer, geçtiğimiz aylarda haklarını aramak amacıyla eylem yapan taşeron işçilerin bir kısmının işten çıkarıldığını belirterek: "Haklarını aramak için iş yavaşlatma eylemi başlatan temizlik işçilerinden 10'unun da daha önce tehdit edilerek işten çıkarıldığını duymuştuk. Kendilerini 'sosyal demokrat' olarak tanımlayan ama tüm etik davranışlardan uzak kalarak işçileri tehdit edenleri sert bir dille kınadığımızı bildirmek isteriz. İşçi kardeşlerimiz bilmelidirler ki, tüm siyasi kaygılardan uzak olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız düsturla ezilenlerin yanındayız" dedi.



Akyer, açıklamasında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a şu soruları yöneltti: "Sayın Muhammet Tokat'a soruyoruz? 1 Mayıs kutlamalarına gittiğinde mazlum işçi kardeşlerimizin halleri hiç aklına gelmedi mi, vicdanın sızlamadı mı? İşçilerin maaşlarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Bu işçileri hiç karşınıza alıp durumdan dolayı özür dilediniz mi, yoksa suçu Büyükşehir Kanunu'na mı attınız? Daha önceki açıklamalarınızda "2019'a kadar böyle, çalışan çalışır, çalışmayan işten çıkar" diye rest çekmiştiniz? Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında olan diğer ilçelerde neden maaşların ödenmesiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmamaktadır? Bu durumun Milas Belediyesine özgü olmasını nasıl açıklıyorsunuz? Taşeronların maaşlarının ödenmemesinin, belediye kaynaklarının 2009'dan bu yana farklı şekilde çarçur edilmesinin bağlantısı nedir? Geçmişte yaptığınız hataları daha ne kadar süre işçilerden çıkarmaya devam edeceksiniz?"

Açıklamanın ardından Akyer, her zaman işçilerin yanında olduklarını vurgulayarak; "Her zaman işçi kardeşlerimizin yanındayız. Sesinizi herkese duyuracağız ve hak ettiğiniz emeğinizi almanız için daima bu işin takipçisi olacağız." diyerek sözlerini sonlandırdı.

(DL-MB-S)



03.05.2017 13:00:10 TSI

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