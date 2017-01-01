YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kızıklılı öğrencilerin kitap sevinci

Kızıklılı öğrencilerin kitap sevinci



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi'nde başlatılan "Armağanınız Kitap Olsun" kampanyası devam ederken, toplanan kitaplar da özellikle kırsal mahalle okullarına dağıtılıyor, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mutlu Sami Kızılcık ve kitap dostu öğrencileri, Kızıklı İlkokulu-Ortaokulu'na kitap götürürken bir de sergi açtı.

Burhaniye'de ''Armağanınız Kitap Olsun'' ve ''Kitap Dostu İş Yeri'' projelerini hayata geçiren Öğretmen Sami Kızılcık ve öğrencileri topladıkları kitapları okul kütüphanelerine ve sınıf kitaplıklarına hediye ederek öğrencileri sevindirmeye devam ediyor. Kitap bağışında bulunan işyerlerine "Kitap Dostu İşyeri" etiketi yapıştırılırken, proje kısa zamanda benimsendi ve binlerce kitap toplandı. ''Armağanınız Kitap Olsun" gönüllüleri Kızıklı İlkokulu'nda kitap sergisi açarken, 430 adet kitabı da okul kütüphanesine hediye etti. BENGİ projesine destek veren gönüllüleri kutlayan Kızıklı Ortaokulu Müdürü Nazım Alaca, Öğretmen Mutlu Sami Kızılcık ve öğrencilerine teşekkür etti. Müdür Alaca, ziyarette bulunduğu okullarda öğrencilere kitaplar hediye eden gönüllülerin, okumaya ve okutmaya duyarlı nesiller yetiştirmek için çok önemli görevler yaptıklarını söyledi. Öğrencileri kitapla buluşturma hareketi olarak ortaya çıktıklarını ifade eden Proje Sorumlusu Öğretmen Mutlu Sami Kızılcık ''Kitap hediye etmek ya da hediye olarak kitap almak herkese nasip olmaz. Bu güzelliği,farklılığı,yaşamak isteyen herkes bizlere ulaşsın ve kitap desteğinde bulunsun'' dedi.

(FT)



03.05.2017 13:02:14 TSI

NNNN

