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AGD'den 'İstanbul'un fethi şölenine'de davet

- AGD Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Muhammed Öztopaloğlu, şölene herkesi davet etti



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SAKARYA (İHA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Muhammed Öztopaloğlu, Kocaeli İsmet Paşa Stadyumunda gerçekleşecek olan 'İstanbul'un Fethi ve Gençlik Şölenine' bütün vatandaşları davet etti.

İstanbul'un Fethi'nin 564. Yıldönümünü vesilesiyle Kocaeli İsmet Paşa Stadyumunda bir şölen gerçekleşecek. Şölen öncesi AGD Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Muhammed Öztopaloğlu basın mensuplarıyla bir araya gelerek gerçekleşecek olan şölen hakkında bilgiler verdi. Öztopaloğlu, "564 yıl önce gerçekleşen İstanbul'un Fethi, öncelikle İslam'ın yani hakkın batıla galibiyetine en güzel bir timsaldir. İstanbul, İslam coğrafyasının bağımsızlığının garantörü olmuş bir merkezdir. Filistin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, Eritre, Moro, Arakan başta olmak üzere dünyanın birçok mazlum halkı ve ülkesi hep İstanbul'a dair bir umut beslemişlerdir. Çünkü yeryüzünde akan kanın durması, huzur ve barışın tesis edilmesi İstanbul'umuzun yeniden dünyaya yön vermesi ile mümkündür. Hepinizim bildiği üzere, 29 Mayıs 2017, İstanbul'un Fethi'nin 564.Yıldönümüdür. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünü bu yıl da 13 Mayıs Cumartesi günü kutlayacağız. Sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra saat 17.00'da Kocaeli İsmetpaşa Stadyumunda çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Fütuhat ruhunu, fetih aşkını, zulme karşı durma ve zalime fütuhat anlayışını kuşanmış bir neslin öncülüğünde yeni bir dünyanın kurulmasına ihtiyacı vardır. Bu vesileyle Sakarya Merkezden ve tüm ilçelerimizden araçlar kaldırarak Sakarya gençliğini fetih ruhuyla buluşturacağız. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 13 Mayıs Cumartesi sabahı saat 04.00'da sabah namazı için Ayasofya Meydanı'nda buluşacağız. Yüreğinde fetih şuuru ve aşkı olan yüz binlerin katılımıyla sabah namazını bu meydanda eda edeceğiz" dedi.

Başkan Yardımcısı Öztopaloğlu sözlerinin devamında, "İstanbul, modern zamanların ortaya çıkardığı herhangi bir metropol kent değildir. İstanbul, dünyanın gidişatına yön vermiş, İslam alemine payitahtlık yapmış, İslam birliğinin ve İslam kardeşliğinin timsali olmuş bir şehirdir. İstanbul, Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün teminatı olmuş bir beldedir. İstanbul, Endonezya'dan Fas'a İslam coğrafyasının bağımsızlığının garantörü olmuş bir merkezdir. Nitekim İstanbul'un zayıfladığı bir dönemde de tüm İslam dünyası emperyalist işgallere açılmıştır. Filistin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, Eritre, Moro, Arakan başta olmak üzere dünyanın birçok mazlum halkı ve ülkesi hep İstanbul'a dair bir umut beslemişlerdir. Çünkü yeryüzünde akan kanın durması, huzur ve barışın tesis edilmesi İstanbul'umuzun yeniden dünyaya yön vermesi ile mümkündür. İşte böyle bir öneme haiz İstanbul'umuzun fethinin 564. yıldönümünde düzenlediğimiz bu kutlamalar, tüm İslam alemi için yeni bir kutlu yürüyüşün ayak sesleridir" diye konuştu.

(RŞ-İÇ)



03.05.2017 13:03:29 TSI

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