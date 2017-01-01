03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AGD'den 'İstanbul'un fethi şölenine'de davet

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:54
AGD'den 'İstanbul'un fethi şölenine'de davet
AGD'den 'İstanbul'un fethi şölenine'de davet
- AGD Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Muhammed Öztopaloğlu, şölene herkesi davet etti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Muhammed Öztopaloğlu, Kocaeli İsmet Paşa Stadyumunda gerçekleşecek olan 'İstanbul'un Fethi ve Gençlik Şölenine' bütün vatandaşları davet etti.
İstanbul'un Fethi'nin 564. Yıldönümünü vesilesiyle Kocaeli İsmet Paşa Stadyumunda bir şölen gerçekleşecek. Şölen öncesi AGD Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Muhammed Öztopaloğlu basın mensuplarıyla bir araya gelerek gerçekleşecek olan şölen hakkında bilgiler verdi. Öztopaloğlu, "564 yıl önce gerçekleşen İstanbul'un Fethi, öncelikle İslam'ın yani hakkın batıla galibiyetine en güzel bir timsaldir. İstanbul, İslam coğrafyasının bağımsızlığının garantörü olmuş bir merkezdir. Filistin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, Eritre, Moro, Arakan başta olmak üzere dünyanın birçok mazlum halkı ve ülkesi hep İstanbul'a dair bir umut beslemişlerdir. Çünkü yeryüzünde akan kanın durması, huzur ve barışın tesis edilmesi İstanbul'umuzun yeniden dünyaya yön vermesi ile mümkündür. Hepinizim bildiği üzere, 29 Mayıs 2017, İstanbul'un Fethi'nin 564.Yıldönümüdür. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünü bu yıl da 13 Mayıs Cumartesi günü kutlayacağız. Sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra saat 17.00'da Kocaeli İsmetpaşa Stadyumunda çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Fütuhat ruhunu, fetih aşkını, zulme karşı durma ve zalime fütuhat anlayışını kuşanmış bir neslin öncülüğünde yeni bir dünyanın kurulmasına ihtiyacı vardır. Bu vesileyle Sakarya Merkezden ve tüm ilçelerimizden araçlar kaldırarak Sakarya gençliğini fetih ruhuyla buluşturacağız. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 13 Mayıs Cumartesi sabahı saat 04.00'da sabah namazı için Ayasofya Meydanı'nda buluşacağız. Yüreğinde fetih şuuru ve aşkı olan yüz binlerin katılımıyla sabah namazını bu meydanda eda edeceğiz" dedi.
Başkan Yardımcısı Öztopaloğlu sözlerinin devamında, "İstanbul, modern zamanların ortaya çıkardığı herhangi bir metropol kent değildir. İstanbul, dünyanın gidişatına yön vermiş, İslam alemine payitahtlık yapmış, İslam birliğinin ve İslam kardeşliğinin timsali olmuş bir şehirdir. İstanbul, Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün teminatı olmuş bir beldedir. İstanbul, Endonezya'dan Fas'a İslam coğrafyasının bağımsızlığının garantörü olmuş bir merkezdir. Nitekim İstanbul'un zayıfladığı bir dönemde de tüm İslam dünyası emperyalist işgallere açılmıştır. Filistin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, Eritre, Moro, Arakan başta olmak üzere dünyanın birçok mazlum halkı ve ülkesi hep İstanbul'a dair bir umut beslemişlerdir. Çünkü yeryüzünde akan kanın durması, huzur ve barışın tesis edilmesi İstanbul'umuzun yeniden dünyaya yön vermesi ile mümkündür. İşte böyle bir öneme haiz İstanbul'umuzun fethinin 564. yıldönümünde düzenlediğimiz bu kutlamalar, tüm İslam alemi için yeni bir kutlu yürüyüşün ayak sesleridir" diye konuştu.
(RŞ-İÇ)

03.05.2017 13:03:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İlahiyat Fakültesinde arapça şiir okuma yarışması
YEREL

İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE ARAPÇA ŞİİR OKUMA YARIŞMASI
GÜNCELLEME- Sakarya'da terör operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME- SAKARYA'DA TERÖR OPERASYONU
Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı meclisi yapıldı
YEREL

ADAPAZARI BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİSİ YAPILDI
Başkan Kösemusul'dan geçmiş olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN KÖSEMUSUL'DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
SAÜ'de &quot;Dünya El Hijyeni günü etkinliği&quot; kapsamında bir etkinlik düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE "DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ" KAPSAMINDA BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ
Sakarya MYO'da 'Çanakkale 57. Alay' sergisi açıldı
YEREL

SAKARYA MYO'DA 'ÇANAKKALE 57. ALAY' SERGİSİ AÇILDI
SAÜ İşletme Fakültesi'nde 'Gelecek Zirvesi' yapıldı
YEREL

SAÜ İŞLETME FAKÜLTESİ'NDE 'GELECEK ZİRVESİ' YAPILDI
Sakarya'daki silahlı saldırı
YEREL

SAKARYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
Sakarya Nehrine düşen genci arama çalışmaları 6'ıncı gününde de devam ediyor
YEREL

SAKARYA NEHRİNE DÜŞEN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI 6'INCI GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR
Sakarya'da FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL

SAKARYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'kabine ve AK Parti'de değişiklik' açıklaması
GÜNDEM

ERDOĞAN: 'PARTİLİ OLAMAZ' DİYENLER SİYASİ CİNAYET İŞLEMİŞTİ

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!