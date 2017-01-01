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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye'de Başkan Uysal özel sporculara sponsor oldu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:55
Burhaniye'de Başkan Uysal özel sporculara sponsor oldu
Burhaniye'de Başkan Uysal özel sporculara sponsor oldu

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Milli Özel Sporcular ve Milli Sporcu adaylarına Uysal İnşaat olarak sponsor oldu. Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye adını Türkiye'de ve Dünyada duyuran ve en iyi şekilde temsil eden Özel Sporculara bizzat sponsor olarak eşofman, spor eşyaları ve ayakkabılarını hediye etti.
Temmuz ayında Londra'da yapılacak olan 2017 IPC Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başlayan Burhaniyeli Milli Özel Sporcular ve Milli Özel Sporcu adayları, 5-20 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan ilk kampa gitmeden önce Belediye Başkanı Necdet Uysal'ı makamında ziyaret ettiler. Milli Özel Sporcu olan Muhsine Gezer, Sevim Demircan ve Milli Takım aday sporcuları Arda Aydın ve Gülden Erol'a eşofmanlarını ve spor malzemelerini Başkan Uysal bizzat verdi. Uysal İnşaat olarak başarılı sporculara sponsor olmaktan gurur duyduğunu anlatan Başkan Necdet Uysal, "Burhaniye Belediyesi olarak da öğrencilerimize desteklerimiz devam ediyor ve her daim destek olacağız. Aile şirketimiz olan Uysal İnşaat olarak da çocuklarımıza destek olmak istedik ve gereksinim duydukları spor malzemeleri ve eşofmanları konusunda sponsor olduk. Burhaniye'mizi, gerek Türkiye Şampiyonalarında gerekse Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında en iyi şekilde temsil eden Burhaniyeli Milli Özel Sporcularımıza Temmuz Ayında yapılacak 2017 IPC Dünya Şampiyonasında da başarılar diliyorum. Onların başarıları bizi gururlandırdığı gibi bir o kadar da sevindiriyor" dedi.
(FT)

03.05.2017 13:03:45 TSI
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