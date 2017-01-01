İlahiyat Fakültesinde arapça şiir okuma yarışması
(Fotoğraflı)
SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Lugatu'd-Dat Öğrenci Topluluğunun katkılarıyla "Arapça Şiir Okuma Yarışması" düzenlendi.
SAÜ İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Okt. Dr. Bayram Demircigil, Okt. Abdülmelik Yangın, Okt. Nısreen Oqlah, Okt. Sihan Mohammed ve Okt. Reda Abdelsalam Elshenawy Elsayed'dan oluşan jüri heyeti, dereceye giren öğrencileri belirledi. Buna göre Nizar Kabbani'nin "el-Kuds" isimli şiirini seslendiren Ahmet Tahsin Fırat birinci, yine aynı şiiri seslendiren Faik Toprak ikinci ve Nizar Kabbani'nin "Ektubu li's-sigar" isimli şiiriyle Elif Aleyna Kara üçüncü oldu.
Programın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
(RŞ-İÇ)
03.05.2017 13:03:46 TSI
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