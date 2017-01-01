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Balyalı öğrenciler ebru sanatı ile tanıştı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya İlçesinde, İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen ebru çalışması ilgi gördü. Öğretmen Zeynep Bayram'ın öncülüğünde yapılan çalışmaya okuldaki 23 öğrencinin tamamı katıldı.

Balya İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ebru sanatına merak sardı. Okulun koridorlarında düzenlenen çalışmalara katılan öğrenciler, kökleri Osmanlı dönemine uzanan ebru sanatını tanımanın mutluluğunu yaşadı. Öğretmen Zeynep Bayram'a teşekkür eden Okul Müdürü Ahmet Kurcen, "Öğrencilerimiz, renklerin suyla dansı olan ve yapana değişik ufuklar açan, usta-çırak ilişkisi olan ebru sanatı ile tanıştı. Ebru sanatı çalışması esnasında çok eğlenen öğrencilerimiz, eğitim öğretim çalışmalarına renklerin diliyle renk kattı. Okul müdürü olarak öğrencilerimiz ve öğretmenimizi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

(FT-EME)



03.05.2017 13:04:39 TSI

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