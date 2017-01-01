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Karatede Caner Aygören Türkiye 3'üncüsü oldu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatyalı karateci Caner Aygören Liseler Arası Türkiye Karate Şampiyonasında üçüncü oldu.

28 - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Kahramanmaraş ilinde yapılan Liseler Arası Türkiye Karate Şampiyonasında 82 kilogramda Yakın Kent Sadiye Ünsalan Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi olan Malatyalı sporcu Caner Aygören Türkiye üçüncüsü oldu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı Caner Aygören'in başarısını tebrik ederek, "Sporcumuz Caner Aygören'i, antrenörünü, okul idarecilerini ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

(MT-SD-Y)



03.05.2017 13:04:44 TSI

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