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Akhisar Devlet Hastanesi ameliyat mikroskobuna kavuştu



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Barış Gezici

MANİSA (İHA) - Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde ameliyat mikroskobuyla beyin cerrahi ameliyatları yapılmaya başlandı.

Türkiye'de sayılı hastanelerde bulunan son teknoloji beyin cerrahisi ameliyat mikroskobu Manisa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz ve Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erol Karaca'nın katkıları ile hastane bünyesine kazandırıldı. Ameliyat mikroskobu sayesinde Akhisar ve çevre ilçelerdeki vatandaşlara hizmet verileceğini belirten Beyin Cerrahi Uzmanı Op Dr. Tolga Oğuz, "Mevcut mikroskop sayesinde özellikle beyin, bel ve boyun fıtığı, omurilik ve sinir ameliyatlarında dokuların büyütülerek 3 boyutlu gözlemlenmesi ve milimetrik alanlarda çalışma imkanı sunan mikrocerrahi yöntemini başarılı bir şekilde uygulayabilmekteyiz. Mikrocerrahi yöntemle operasyonlar daha küçük ameliyat kesilerinden hassas ve güvenli bir şekilde yüksek başarı oranı ile gerçekleştirilmekte, hastalarımız daha hızlı bir şekilde iyileşip günlük hayatlarına kısa sürede dönebilmektedir. Hastalarımıza en son teknoloji ürünü modern tıbbi ekipmanlar ile hizmet sunabilmenin gururunu yaşamaktayız. Yeni tıbbi cihazımızın hastanemize Akhisar ve çevre halkına hayırlı olmasını temenni eder sağlıklı ve mutlu günler dileriz" dedi.

Başhekim Op. Dr. Erol Karaca ise yaptığı açıklamada "Hastanemiz şu anda B rolünde bir hastane olarak hizmet vermektedir. Amacımız bu kategoriyi gerekli uzman ve teknoloji desteğini de sağlayarak kısa sürede A grubuna çıkarmak, Akhisar ve bölge halkına il düzeyinde bir hastane kategorisinde hizmet sunmaktır" diye konuştu.

(BG-AY-Y)



03.05.2017 13:06:23 TSI

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