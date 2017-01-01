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Şahinbey Belediyesinden Akkent Mahallesi'ne Sosyal Tesis



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Mahallesine yapılan Akkent Sosyal Tesisini gezdi.

Şahinbey İlçesi'nde önemli projelere imza atan ve mesai saati gözetmeden çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Mahallesine yapılan sosyal tesis çalışmalarını ekibiyle birlikte yerinde inceledi.

Akkent Mahallesine hayırlı olsun

İnşaat çalışması tamamlanan ve çevre düzenlemesi yapılan Akkent Sosyal Tesisini gezen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in ve Şahinbey İlçesinin hızla büyüdüğüne dikkati çekerek, "Akkent Mahallesi bizim dönemimizde kurduğumuz ve geliştirdiğimiz bir mahalle. Bu mahallemize yaptığımız Akkent Sosyal Tesis inşaatımızda tamamlandı. Çevre düzenlemesini de hızla tamamlıyoruz. Amacımız her mahallemize içerisinde taziye evi ile birlikte sosyal tesisler yapmak. Mahalle sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey bu sosyal tesislerimizde olacak. Sosyal Tesisimizin çevresinde cami ve parkımızda mevcut. Güzel bir konsept oldu. Tesisimizin Akkent Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(SD-Y)



03.05.2017 13:09:56 TSI

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