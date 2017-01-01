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Sülüklü göl, turizm merkezi haline getirilecek

- Daha hijyenik ve nitelikli bir alan oluşturuldu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, içerisinde bulundurduğu yüzbinlerce sülük ile hastalara şifa kaynağı olan Sülüklü Göl'ün bakım ve onarımı bitirdi. Vatandaşların daha hijyenik bir ortamda göle girmelerini sağlamak amacıyla çalışma yapan Şehitkamil Belediyesi, yerli ve yabancı çok sayıda turistin rahatlıkla kullanabileceği nitelikli bir alan oluşturdu.

Her yıl özellikle bahar ve yaz aylarında binlerce hastanın şifa bulmak için kullandığı Sülüklü Mahallesindeki Sülüklü Göl, eski ve bakımsız görünümünden kurtuldu. Göl içerisinde ve kenarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, öncelikle vatandaşların göle rahatlıkla girebilmeleri için gölün içerisine merdiven yaptı. Bunun yanı sıra göl içerisindeki yabancı maddeler temizlendi. Gölün etrafı tel örgüyle kapatıldı. Daha sağlıklı ve daha temiz bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulan Sülüklü Göl, sağlık turizmi merkezi haline getirilmek isteniyor.

Buraya çok rağbet oluyor

Yürütülen çalışmaların mahalle sakinlerini memnun ettiğini dile getiren Sülüklü Mahalle Muhtarı Ahmet Cıncık, Sülüklü Gölün eskiye nazaran çok güzelleştiğini ifade etti. Cıncık, "Sülüklü Gölümüzün çalışmalardan önce taşlıklı ve kayalıktı. Sülüklü Gölümüzün birçok faydası var. Sülükler, birçok hastalığa iyi geliyor. Sülüklü Gölümüz, halkımızın yoğun rağbet gösterdiği bir alandır. Bu gölün onarılmasını Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu gerçekleştirdi. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu gölün daha önceki hali bataklık gibiydi. Kullanılmaz bir hali vardı. Sağ olsun Başkanımız, bugünkü haline getirdi. Tam olarak sezon başlamadı. Sezon açıldığında buraya çok rağbet oluyor. Buranın eski halini bilenler, şimdiki yeni halini görünce çok teşekkür ediyor" şeklinde konuştu.

Gelenlerin sayısında artış oldu

Bakım ve onarım çalışmaları sonrası ziyaretçi sayısında artış yaşandığını vurgulayan mahalle sakini Mahil Altın, "Bu gölün son 35 yılını bilirim. Bu göl, tarihi bir göldür. Buraya Türkiye'nin her tarafından insan geliyor. Çok yararlı, faydalı bir göldür. Belediyemize çok teşekkür ederim. Bu göl birçok hastalığa iyi geliyor. Buradaki yoğunluk 4. ayın sonuna doğru başlar, 10. aya kadar devam eder. Buraya hem kadınlar hem de erkekler geliyor. Önceden bu göle gelen insanlar, burası için 'pis' deyip, kullanmadan gidiyordu. Gölün kullanılacak durumu yoktu. Belediyemizden de muhtarımızdan da Allah razı olsun. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Yapılan yerler çok güzel oldu. Buraya gelenlerin sayısında artış oldu. Daha önceden buraya gelenlerden ücret alınıyordu. Şuanda burada herhangi bir ücret alınmıyor" açıklamasını yaptı.

Rahatsızlıklarıma çok iyi geliyor

Rahatsızlığı dolayısıyla gölü kullanan Şinasi Cıncık, "2 sene önce bu göl, kullanılmaz bir haldeydi. Buraya gelenler çok şikayetçiydi. Ama şimdiki hali çok güzel. Buranın yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Benim de bazı rahatsızlıklarım var. Rahatsızlıklarıma çok iyi geldiği için bu göle geliyorum" ifadelerini kullandı.



03.05.2017 13:10:20 TSI

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