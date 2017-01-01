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İstanbul ve Samsun'un mimarları yan yana



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın konuğu olarak Samsun'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Samsun'daki değişim karşısında hayranlığını dile getirdi.

Sabah saatlerinde tarifeli uçakla Samsun'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı havaalanında karşılayan Başkan Yılmaz, şehir ile ilgili Topbaş'a çeşitli bilgiler aktardı.

Başkan Yılmaz'a övgü dolu sözler sarf eden Topbaş da, "Başkanım Samsun zaten Kurtuluş şehri olması nedeniyle özel bir kentimizdi. Şimdi yaptığınız çalışmalarla göz kamaştıran bir yer haline gelmiş" dedi.



"En kısa sürede golf oynamayı öğrenmek şart oldu"

Kent turu sonrasında Başkan Yılmaz, konuğu Topbaş'ı Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'ne götürdü. Samsun Valisi İbrahim Şahin'in de yer aldığı ziyarette buggy ile golf sahasını gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "En kısa sürede golfü öğrenip oynamak için Samsun'a yeniden geleceğim. Burası Samsun'a büyük prestij kazandıran bir yer olmuş. Sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



03.05.2017 13:11:02 TSI

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