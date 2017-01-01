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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Şair ve yazarlara Türkçe dil bilgisi semineri

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:03
Şair ve yazarlara Türkçe dil bilgisi semineri
Şair ve yazarlara Türkçe dil bilgisi semineri

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'deki şair ve yazarlara yönelik Türkçe dil bilgisi kurallarının anlatıldığı seminer düzenlendi.
Mersin Yazarlar Derneği toplantı salonunda gerçekleşen seminerde, cümle içerisinde kullanılan, 'ki, mi-mı ve de-da' eklerinin hangi hallerde bitişik hangi hallerde ayrı yazıldığı anlatıldı. Mersin Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim elemanı Döndü Can, anlatımlarının arasına fıkra ve hikayeler katarak dinleyenlerin daha bir şevkle konuya ilgi göstermesini sağladı. Soruları da yanıtlayan Can, yazdırdığı bir cümlenin 21 ayrı anlam ifade ettiğini belirterek şair ve yazarlardan bu 21 ayrı anlamı bulmalarını istedi.
Program sonunda dernek üyelerinden doğaçlama ustası Aşık Cumali Efe konuyla ilişkili doğaçlaması beğeni alırken, THM Sanatçısı Aşık Devai ile atışması ise alkışlandı.
Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın, derneğin eğitim amaçlı düzenlediği seminerle şair ve yazarların eserlerini üretirken Türkçe'yi daha güzel ve doğru kullanmalarını hedeflediklerini söyledi.
(HSK-Y)

03.05.2017 13:12:35 TSI
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