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Salihli MHP'de görev dağılımı yapıldı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı parti binasında ilk toplantısını gerçekleştirerek, görev dağılımını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 12. Olağan genel kurulda MHP Salihli İlçe Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Mehmet Akın ve yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı. İlk toplantıda konuşan MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, kendilerine verilen bu görevi birlik ve beraberlik içinde yerine getireceklerini söyleyerek, "Görev dağılımımız başta camiamız olmak üzere Salihli'ye hayırlı olsun" dedi.

Mehmet Akın Başkanlığı'ndaki MHP Salihli İlçe Teşkilatında görev dağılımı ise şu şekilde oluştu. "Başkan yardımcılıklarına Murat Makasçı, Ali İnci, Cemal Araz, Halil Tüfek, Mustafa Bilgin, Fahri Kaya ve Mustafa Ünveren, Muhasip İskender Artemel, Muhasip yardımcısı Veli Babacan, Sekreter Fatoş Topaç Ekici, sekreter yardımcısı Seçil Can."

(BA-SC)



03.05.2017 13:13:02 TSI

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