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Tunceli'de, Esentepe mahallesinin su sorunu çözülüyor



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de Esentepe mahallesinde yapımına başlanılan su deposu tamamlanıyor.

Tunceli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada," Belediyemiz tarafından Esentepe mahallesinde yapılan bin metre karelik su deposu inşaatında sona gelindi. Mahallede bulunan ekonomik ömrünü tamamlayarak kullanılmaz hale gelen ve birçok noktasında su sızıntısı olan 250 metrekarelik hacimli içme suyu deposunun yerine yapımına başlanılan bin metre karelik su deposu inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı"denildi.

Yeni yapılan su deposunun kamulaştırma maliyetinin 900 bin lira olduğu belirtildi.

(ET-HİV-Y)



03.05.2017 13:14:28 TSI

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