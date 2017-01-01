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Başkanı Seyfi Dingil: "Suriye'de insanlık dramı yaşanıyor"

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:07
Başkanı Seyfi Dingil: "Suriye'de insanlık dramı yaşanıyor"
Başkanı Seyfi Dingil: "Suriye'de insanlık dramı yaşanıyor"
- Başkan Seyfi Dingil, İHH ile Eğitim Bir-Sen Hatay Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan malzemelerin Suriye'ye gönderilmesi için düzenlenen törene katıldı


(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Suriye'de bütün dünyanın gözleri önünde, büyük bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.
Hatay'ın İskenderun ilçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Hatay İnsani Yardım Derneği (İHH) ile Eğitim Bir-Sen Hatay Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan malzemelerin Suriye'ye gönderilmesi için düzenlenen törene katıldı.

Yardımlar İdlip'e gönderiliyor
Yardım tırlarının uğurlanmasıyla ilgili düzenlenen törende konuşan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Orada büyük insanlık dramı yaşanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Suriye'de binlerce insan hayatını kaybediyor. Hatay İnsani Yardım Derneği (İHH) ile Eğitim Bir-Sen Hatay Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar İdlip'teki kardeşlerimize ulaştırılacak" diye konuştu.

Emeği geçen herkese teşekkür
Başkan Seyfi Dingil, "Bu toplanan yardımlar tırlar aracılığı ile İdlibli kardeşlerimize ulaştıracak. Orada insanlık zor durumda, insanlar evlerinden, barklarından, yurtlarından ediliyor. İnşallah en kısa sürede Suriye'de huzur ve barış ortamı sağlanır. Dualarımız bu yönde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmalar ve duaların ardından içerisinde 2000 adet sünger yatak bulunan yardım tırları İdlip'e ulaştırılmak üzere uğurlandı.
Düzenlenen törene İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Hatay İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Ahmet Yetim, Eğitim Bir-Sen Hatay Şubesi yöneticileri ve vatandaşlarda katıldı.
(MSM-M)

03.05.2017 13:15:34 TSI
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