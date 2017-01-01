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Giresun ve Ordu'nun gündemi bölge müdürlükleri

- Daha önce ortak hareket ederek havaalanı hizmeti alan Ordu ve Giresun bu sefer kamu kurum ve kuruluşların bölge müdürlüğünü gündeme taşıdı



(Fotoğraflı)



Ahmet Bilge

GİRESUN (İHA) - Havaalanından sonra Ordu-Giresun ortaklığı Kalkınma Ajansları ve kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürlükleri gündeme geldi. Daha önce ortak hareket ederek havaalanı hizmeti alan Ordu ve Giresun bu sefer kamu kurum ve kuruluşların bölge müdürlüğünü gündeme taşıdı.

Giresun İl Genel Meclisi'nde Giresun ve Ordu illerinin Samsun ve Trabzon illerine göre kalkınmışlık farkının daha aza indirilebilmesi adına kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürlüklerinin iki il arasında dağıtılması gündeme geldi.

Giresun İl Genel Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu'nun önergesi doğrultusunda hazırlanan raporda, birçok kamu kurum ve kuruluşların bölge müdürlükleriyle Kalkınma Ajansı'nın Trabzon'da olmasının dezavantajlarının bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan raporu okuyan İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, 2019 yılından sonra Giresun ve Ordu illerinin Büyükşehir ve Bütünşehir olarak yeniden yapılandırılacağı göz önünde bulundurularak bölge müdürlüklerinin bu iki ilin ortak kullanacağı şekilde yapılandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

İl Genel Meclisi Başkanı Gürel'in okuduğu raporda; "İlimizin bağlı olduğu bölge müdürlükleri , odaların bağlı olduğu Kalkınma Ajansları Trabzon ilinde bulunmaktadır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde bu kurumların bulunduğu iller avantajlarını kullanarak gelişme sağlamaktadır. İlimizin daha hızlı kalkınması alt ve üst yapı hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesinin sağlayacağı faydalar birçok konuda belgelerinin onaylanması için kaybedilen sürenin ve bunun ekonomik zararlarının değerlendirilmesi gerekir. Bölge müdürlüklerinin ve Kalkınma Ajanslarının Ordu ve Giresun illeri için yeniden değerlendirilerek sağlayacağı faydaların gözden geçirilmesi gerekmektedir. 2019 yılından sonra Giresun ve Ordu illerinin Bütükşehir ve Bütünşehir olarak yeniden düzenlenmesinin ekonomik ve sosyal kalkınmışlığını hızlandıracağı anlaşılmıştır. Bu konuda başta Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği başta olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları'nın beklentileri bulunmaktadır" denildi.

(AB-ÖS-Y)



03.05.2017 13:15:34 TSI

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