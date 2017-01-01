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Bartın Üniversitesi Horon'da Türkiye birincisi oldu



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi halk oyunları ekibi, Muğla'da gerçekleştirilen Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında horon dalında birinci oldu.

Bartın Üniversitesi, Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen üniversitelerarası halkoyunları grup ve Türkiye final yarışmasına katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan tüm yörelerin katılmış olduğu Türkiye Şampiyonası'nda Halaylar, Zeybek, Horonlar, Bar ve Karşılamalar Grup Şampiyonları 16 üniversite arasından seçildi. Bartın Üniversitesi halk oyunları ekibi 'horon türü'nde rakiplerinin arasında en iyi performansı sergileyerek grup birincisi oldu.



"Kültürümüzü en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz"

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü ve Halk Oyunları Ekibi Genel Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Taner Bozkuş, göstermiş oldukları başarıdan dolayı oyuncuları tebrik ederken, emeği geçenlere teşekkür etti. Bozkuş, "Kültürümüzün en önemli yaşayan değerlerinden olan halk oyunlarını gelecek nesillere aktarmak adına yapılan bütün faaliyetleri anlamlı buluyorum. Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yarışmalarda da yörelerin kültürlerinin korunması ve yarışmalarda birlik ve beraberliğin sağlanması açısından çok önemli. Spor disiplini çerçevesinde birçok kişinin aynı anda organize olarak gerçekleştirilen bu sanatsal ve kültürel organizasyonda üstün başarı göstererek, üniversitemiz en iyi şekilde temsil eden oyuncularımızı tebrik eder, başarılarını artırarak devam edeceğini temenni ederim" dedi.

(AY-İÇ)



03.05.2017 13:15:53 TSI

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