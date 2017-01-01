03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bartın Üniversitesi Horon'da Türkiye birincisi oldu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:07
Bartın Üniversitesi Horon'da Türkiye birincisi oldu
Bartın Üniversitesi Horon'da Türkiye birincisi oldu

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi halk oyunları ekibi, Muğla'da gerçekleştirilen Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında horon dalında birinci oldu.
Bartın Üniversitesi, Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen üniversitelerarası halkoyunları grup ve Türkiye final yarışmasına katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan tüm yörelerin katılmış olduğu Türkiye Şampiyonası'nda Halaylar, Zeybek, Horonlar, Bar ve Karşılamalar Grup Şampiyonları 16 üniversite arasından seçildi. Bartın Üniversitesi halk oyunları ekibi 'horon türü'nde rakiplerinin arasında en iyi performansı sergileyerek grup birincisi oldu.

"Kültürümüzü en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz"
Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü ve Halk Oyunları Ekibi Genel Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Taner Bozkuş, göstermiş oldukları başarıdan dolayı oyuncuları tebrik ederken, emeği geçenlere teşekkür etti. Bozkuş, "Kültürümüzün en önemli yaşayan değerlerinden olan halk oyunlarını gelecek nesillere aktarmak adına yapılan bütün faaliyetleri anlamlı buluyorum. Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yarışmalarda da yörelerin kültürlerinin korunması ve yarışmalarda birlik ve beraberliğin sağlanması açısından çok önemli. Spor disiplini çerçevesinde birçok kişinin aynı anda organize olarak gerçekleştirilen bu sanatsal ve kültürel organizasyonda üstün başarı göstererek, üniversitemiz en iyi şekilde temsil eden oyuncularımızı tebrik eder, başarılarını artırarak devam edeceğini temenni ederim" dedi.
(AY-İÇ)

03.05.2017 13:15:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

BARTIN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Osman Batur İstanbul'da anıldı
YEREL

OSMAN BATUR İSTANBUL'DA ANILDI
Bartınlı Judocular Bilecik'ten 3 madalya ile döndü
YEREL

BARTINLI JUDOCULAR BİLECİK'TEN 3 MADALYA İLE DÖNDÜ
Hafriyat ve inşaat atıklarına çözüm aranıyor
YEREL

HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIKLARINA ÇÖZÜM ARANIYOR
Bartın Üniversitesi serbest stil güreşte Türkiye ikincisi oldu
YEREL

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SERBEST STİL GÜREŞTE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'kabine ve AK Parti'de değişiklik' açıklaması
GÜNDEM

ERDOĞAN: 'PARTİLİ OLAMAZ' DİYENLER SİYASİ CİNAYET İŞLEMİŞTİ

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!