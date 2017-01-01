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Belediye personelinden fotoğraf sergisi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Altan Gökçek, 'Zamandan Geçerken' isimli ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı.

Tarsus Belediyesi Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleştirilen fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus'ta yaşamanın güzelliklerinden bahsederek, "Tarsus gerçekten özel bir yer, güzel bir yer. Ülkemizin en eski kenti ve kadim bir medeniyet yaşamış olan bölgemizde, geçmişten bu yana kültürler kaynaşmış, bütünlemiş ve gelişmiş. Kültür anlamında aklımıza ne gelirse Tarsus'ta var. Altan Gökçek de yıllardır belediyede birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Geçmişte böyle bir marifeti yoktu ama bugün sergi açabilecek bir noktaya geldi. Kendisini tebrik ediyorum. Tarsus'ta yaşamak, havasını teneffüs etmek, suyunu içmek, ekmeğini yemek ve Tarsus'a hizmet etmek çok özel bir duygu. Tarsus'un geçmişi 10 bin yıl, Mersin merkezin geçmişi yaklaşık 200 yıl ve dolayısıyla bütün ilçeleriyle Mersin'i harmanlayıp böyle bir kültür oluşturmak mecburiyetindeyiz. Ben değerli arkadaşımızı tebrik ediyorum ve bu tür başarılı çalışmalarının bundan sonra da devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

2010 yılından beri amatör olarak fotoğrafla uğraştığını ve hala bu merakını devam ettirdiğini dile getiren fotoğrafçı Altan Gökçek ise "Önceleri bağlı olduğum Tarsus Fotoğraf Derneği'ndeki sergilerde fotoğraflarım yer alırken, kendimi fotoğraf konusunda eğiterek, daha iyi fotoğraflar üretmeye başladım. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergilerde yer aldım ve bu defa kenti memleketimde Tarsus'ta, Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde ilk kişisel sergimi huzurlarınızda açıyorum. Değerli vakitlerini harcayarak, her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer alan ve bugün burada bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Burhanettin Kocamaz beyefendiye ve bugünkü organizasyonda bana her türlü desteği gösteren ve bu mutlu günümde yanımda bulunan tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda şef olarak görev yaptığını ve 2010 yılından bu yana fotoğrafçılıkla uğraştığını belirten Altan Gökçek, il kişisel sergisi olan "Zamandan Geçerken" isimli fotoğraf sergisindeki eserlerini İran ve Türkiye'nin çeşitti şehirlerinde çektiğinin vurgusunu yaptı.

43 eserin yer aldığı sergide, ışık, mekan ve insan üçlemesinin yoğrulduğu sanatsal fotoğraflar sergileniyor. 1990 yılından beri belediyede görev yapan ve 7 yıldır da fotoğrafla uğraşan Altan Gökçek'in eserlerini görmek isteyen sanatseverler, Tarsus Belediyesi Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde 12 Mayıs'a kadar sergiyi gezebilecek.

(KRY-Y)



03.05.2017 13:16:14 TSI

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